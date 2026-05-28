Especialistas dicen que las personas de más de 70 años deben hacer hincapié en “la esperanza de vida saludable” por encima de la “esperanza de vida”

Cuando se superan los 70 años, la meta de la medicina moderna se desplaza hacia un horizonte más ambicioso: no se trata simplemente de sumar años, sino de garantizar que cada uno de ellos sea vivido con independencia y plena capacidad funcional. En este contexto, los expertos enfatizan que la esperanza de vida saludable debe ser el indicador prioritario, relegando a un segundo plano el conteo cronológico. Para lograrlo, la ciencia identificó un pilar fundamental a menudo subestimado frente al ejercicio aeróbico tradicional: el entrenamiento del equilibrio corporal.

Contrario a la creencia popular que vincula la salud física exclusivamente con los kilómetros recorridos o las rutinas de fuerza, las investigaciones actuales revelan que el balance es el verdadero predictor de la autonomía. Según los especialistas, esta capacidad no es una función aislada, sino una interacción compleja que involucra músculos, nervios, el oído interno y el cerebro. Un desajuste en este sistema no solo incrementa el riesgo de caídas, sino que detona un círculo vicioso: el temor a la inestabilidad genera una reducción del movimiento cotidiano, acelerando la pérdida de coordinación y fuerza. Como señalan los investigadores, las caídas rara vez son el origen del problema, sino la consecuencia final de un deterioro funcional previo que suele manifestarse con una sutil sensación de falta de firmeza al realizar tareas básicas.

Después de los 70 años, expertos sugieren enfocarse en la calidad de vida y no solo en la longevidad Imagen Freepik

La evidencia internacional respalda esta perspectiva. En Japón, los médicos ya incorporan evaluaciones de equilibrio como método de detección temprana. Un estudio a gran escala reveló que los adultos mayores incapaces de mantenerse sobre una sola pierna durante 20 segundos presentan un riesgo elevado de sufrir accidentes cerebrovasculares y muerte prematura, incluso sin síntomas evidentes de fragilidad. Este hallazgo subraya la necesidad de cambiar el enfoque clínico: antes que acumular años, el objetivo es mantener la facultad de vestirse solo, subir escaleras o desplazarse sin asistencia externa. La esperanza de vida saludable se construye así sobre una base de estabilidad, sin la cual cualquier rutina aeróbica pierde gran parte de su impacto protector.

La buena noticia es que esta capacidad es entrenable a cualquier edad y no exige equipamiento complejo. Prácticas simples, como trasladar el peso entre piernas o realizar apoyos unipodales bajo supervisión, son herramientas accesibles para preservar la autonomía. En última instancia, el equilibrio se erige como la condición fundamental para que la vejez se traduzca en una etapa de plenitud funcional y no en una constante pérdida de facultades.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA