Esta imagen esconde un conejo blanco camuflado, ¿sos capaz de encontrarlo en cinco segundos?

escuchar

Los desafíos visuales revelan muchos detalles de la personalidad, a la vez que son de los contenidos más populares en las redes sociales, donde los usuarios suelen competir por ver quien resuelve más rápidos los acertijos planteados. En esta ocasión, se trata de encontrar al conejo oculto en un bosque en tan solo cinco segundos.

En la imagen que nos presenta el reto, se puede ver un bosque en donde predominan el verde de las hojas y el marrón de los troncos, pero si uno agudiza su visión encontrará un simpático conejo blanco. Solo tendrás cinco segundos para dar con él.

Deberás encontrar al conejo blanco en el bosque

Para los participantes que dieron con el resultado y encontraron al conejo blanco, cabe decir que son personas con capacidades visual, mental y de concentración muy desarrolladas. Para los que les costó, se rindieron o, simplemente, no lo hicieron en el tiempo estipulado, todavía hay cientos de desafíos visuales para continuar con la práctica de estos juegos.

La solución al desafío viral.

Reto matemático solo para expertos: medí tu capacidad intelectual en diez segundos

Ya sea en modo de ilusión óptica o de reto para resolver el acertijo, día tras día, en las redes sociales, aparecen nuevos desafíos que ponen a prueba nuestra inteligencia y todas nuestras capacidades al límite. El último desafío mental que se hizo viral es el de un acertijo matemático en el que debés hallar el valor del interrogante. ¿El reto? Resolverlo en menos de 10 segundos para determinar cuál es tu capacidad intelectual.

No cualquier persona puede realizar el reto viral matemático en pocos segundos (Foto: fresherlive)

En esta ocasión, se presenta un círculo con tres números: 7, 15 y 31; y además un interrogante cuyo valor real tenés que descubrir en tan solo diez segundos. Si tenés clara la solución, sin duda tenés una capacidad intelectual envidiable para las matemáticas, pero si no, no te preocupes, siempre podés volver a intentarlo y esta vez debés prestar atención a los detalles. Tómate otros diez segundos ahora.

Esperamos que hayas podido hallar el número faltante. Si es que tu respuesta es negativa, no te sientas mal, podés intentarlo las veces que desees y sin tiempo para reducir la presión. Si. no lograste resolver el desafío no te preocupes, gracias al medio La Vanguardia -autores del reto- acá te mostramos la solución.

Si restamos el número mayor con el menor anterior nos dará una secuencia. Ejemplo: 15-7=8, 31-15=16. Notamos que el resultado aumenta el doble. De este modo podemos deducir que el siguiente número sería 32, por lo que planteamos la siguiente ecuación: x-31=32 -->2+31 -->3. Para verificar el resultado: 63-31= 32. La respuesta del número que falta es 63.

La respuesta al reto viral matemático ElComercio(Perú) ElComercio(Perú)

LA NACION