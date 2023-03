Vicente Viloni, ex 100% Lucha, explotó por el precio de la palta y se volvió tendencia en Twitter: “Más cara que el sushi”

escuchar

A través de su cuenta de Twitter, Vicente Viloni, el reconocido exparticipante de 100% Lucha, se quejó con mucha efusividad en Twitter por el precio de una palta que compró. A partir de su reclamo, los usuarios en las redes lo apoyaron y se rieron con él. Su nombre incluso llegó a ser tendencia en la plataforma a partir de su intervención.

A pesar del paso del tiempo, el programa argentino de lucha libre aún es muy reconocido y recordado con nostalgia por los fanáticos. Muchos de sus integrantes se refieren al ciclo en diversas oportunidades y rememoran los años que pasaron arriba del ring.

En ese contexto, los dos personajes más icónicos del programa fueron Viloni y La Masa. A partir de esa popularidad, Vicente aprovecha para mostrarse activo en su cuenta de Twitter. Allí, con un tono de mucho humor, eleva sus quejas y opiniones sobre diversos hechos de su vida cotidiana y de la realidad.

Entre sus seguidores, es común leer sobre su molestia por el precio de la palta, fruta que compra con regularidad y que siempre lo sorprende por su elevado precio. En esta ocasión, uno de sus comentarios sobre el tema alcanzó muchísima repercusión.

Indignado por lo que le habían cobrado, Viloni decidió descargar toda su furia en un tuit. “¡Ven que no miento! ¡500 mangos esta palta de m...! ¡Es más caro que el sushi! Hijos de re mil @#$%, se aprovechan de mi ansiedad. Los voy a hacer bosta a todos”, escribió enojadísimo. Junto con el desbocado texto, incluyó una foto de la fruta con el ticket de lo que había gastado. Según se puede apreciar en el papel, en total pagó 700 pesos en su compra, mientras que 500 de ese monto correspondían solamente a la palta.

El furioso tuit de Vicente Viloni por el precio de una palta Captura

Solamente en Twiter, el comentario de Viloni fue visto por un millón de cuentas. Junto con eso, acumuló más de 27.000 likes y otros miles de retuits y respuestas.

Allí, muchos usuarios aprovecharon que el luchador suele responder a los mensajes y pidieron por saludos. Una mujer decidió ir más allá e incluyó una consulta amorosa: “Vicente, un hombre me rompió el corazón y soy noble como una palta, ¿qué consejo me podes dar y que me podés decir para que me sienta mejor?”. Lejos de ignorar a su seguidora o responder con alguna broma, Viloni se tomó la pregunta en serio y le dio su consejo. “Buscate otro que te sepa valorar. Hay muchos peces en el río”, escribió junto con dos emojis.

El curioso intercambio de Vicente Viloni con una seguidora Captura

El tuit de la palta fue publicado el viernes y a partir de las interacciones que logró con el correr de las horas, consiguió que la palabra “Viloni” fuera tendencia durante buena parte del día entre los usuarios argentinos de la plataforma. Así lo informó la cuenta ¿Por qué es tendencia?, que se dedica a explicar los términos que son Trending Topic a lo largo de cada día en la red social y por qué se convirtieron en tema de conversación masiva.

