Jimena Barón vivió un escalofriante momento paranormal y quedó todo filmado: “Creer o reventar”

Jimena Barón bajó notablemente su exposición en los medios de comunicación, no así en redes sociales donde diariamente tiene idas y vueltas con sus seguidores. En ocasiones pide sugerencias sobre diversos temas, como así también hace análisis sobre los realities del momento y la actualidad en el país. Pero el viernes por la noche decidió hacer una consulta inusual, para tener la opinión sobre un momento paranormal que vivió en la casa de una amiga.

“No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después). Más que mi sobresalto porque juro me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una jodita”, escribió la cantante y actriz en su cuenta de Instagram. Acto seguido, compartió una filmación en la que se la puede ver en un espacio al aire libre, donde de un momento a se levanta de un salto de la silla, desde donde, hasta segundos atrás, estaba tranquila mirando su celular.

Jimena Barón vivió una experiencia paranormal

Como bien lo señaló Jimena, en el video se puede observar sobre todo su movimiento. Sin embargo, pidió la opinión de sus seguidores para intentar analizarlo y encontrar respuestas a lo que vivió, por lo que se sintió “súper rara”. Ante los mensajes que recibió, procedió a detallar algunos aspectos que ella también detectó en la filmación. Con capturas de diversos momentos, señaló aspectos que pudieron observarse. “Veo unos dedos en mi hombro y una silueta de un niño atrás”, indicó luego de un análisis que realizó en conjunto con sus seguidores.

Jimena mostró el detalles el video (Captura Instagram @jmena)

También, explicó que la locación donde sucedió este hecho se trata de la casa de su amiga que frecuenta desde hace nueve años, y nunca había atravesado una situación similar, lo cual se demuestra en la reacción de las dos mujeres que la acompañaban, que se alertan ante su sobresalto y revisan los alrededores. “No sé que más decir ni pensar, pero si veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada”, afirmó totalmente desconcertada por lo sucedido.

La artista compartió su experiencia y pidió disculpas (Captura Instagram @jmena)

“Creer o reventar”, cerró la artista, quien indicó que intentaba pensar cosas lindas sobre lo sucedido, aunque “fue algo raro”; además pidió disculpas si alguien sintió miedo ante su publicación, un tanto paranormal. Lo cierto es que las respuestas que encontró no fueron del tanto certero, por lo que la imaginación jugó un gran rol.

El video de Jimena causó revuelo en Twitter (Captura Twitter)

Luego de esta escalofriante revelación, Jimena se volvió el tema de conversación en Twitter, donde los usuarios hablaron sobre el video que protagonizó y apuntaron hacia una presencia paranormal. “Se me erizó la piel”; “Estoy tiesa”, escribieron dos jóvenes. “Me dio piel de gallina ver las historias de Jimena Baron. Mi vieja me dice que a ella le pasó el otro día, que sintió que le tocaron la espalda”, reveló un joven. “Las historias de Jimena Barón. Hay dos manos que la agarran de atrás y se ve que no hay nadie en el video. Me voy a infartar”, indicó otro usuario. Mientras otros tantos recomendaron que no las vieran si son temerosos.

