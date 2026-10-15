La incertidumbre sobre el más allá y la existencia de entidades abstractas es una incógnita histórica que siguen vigentes en la era de las redes sociales. Con frecuencia, las plataformas digitales se convierten en el espacio donde los usuarios comparten relatos paranormales, dividiendo las opiniones entre fanáticos de este tipo de historias y escépticos.

La cuenta de Twitter @ConspiracionESP —dedicada a difundir experiencias sobrenaturales— publicó un video registrado en las inmediaciones de un cementerio bajo la consigna: “Radar de un auto cerca de un cementerio”.

Estacionó en el cementerio y activó el radar de su auto: “Debe ser que existe una interferencia entre mundos paralelos y no logramos comunicarnos o vernos” Robert Harding Video - Shutterstock

En la grabación se observa a un conductor estacionado junto a las lápidas. Al activar el radar del vehículo, la pantalla comenzó a indicar la presencia de varias personas alrededor del coche. Sin embargo, cuando el autor del video enfocó a través de las ventanas para mostrar el exterior, no se veía a nadie en el lugar.

Desde la misma cuenta recordaron un hecho similar ocurrido en 2021, cuando otro automóvil estacionado frente a un cementerio registró en su pantalla a una persona parada delante del vehículo, sin que hubiera nadie físicamente presente.

El video superó rápidamente el millón de reproducciones en Twitter y reavivó la controversia entre los internautas. Entre las posturas que defienden la hipótesis paranormal, el usuario @DAVID1MOREN sostuvo: “Debe ser que existe una interferencia entre mundos paralelos, debido al nivel de energía que tenemos, no logramos comunicarnos o vernos. La vida se expresa de diferentes maneras”. En tanto, la usuaria @claudia05381245 acotó: “Donde pongo el grabador de voz de mi celular, en donde esté, hay espíritus hablando. En el cementerio están de paso, no vive nadie”.

En 2021, el usuario compartió una experiencia similar

Del otro lado, la postura escéptica apuntó a fallas en la tecnología del automóvil. “Lo único que quedó demostrado es que su radar no funciona”, cuestionó un usuario. En la misma línea, otro usuario argumentó que la acumulación de lápidas y piedras que sobresalen suele confundir a los sensores del sistema, del mismo modo en que a veces confunden trenes con camionetas, interpretando esas estructuras como si fueran personas de pie o en bicicleta.