Estas son las profesiones más competitivas y con mejor futuro laboral de la región

Cuando se elige una licenciatura, quizá el punto más importante a tomar en cuenta es el tipo de actividades que se disfrutan y las áreas en donde puede ejercerse esa habilidad que nos hace felices, para que trabajar sea un gusto y no una carga. Pero una carrera también tiene que verse como una inversión. Es decir, tomar en cuenta lo que se gastará durante los estudios y el tiempo en que ese dinero se recuperará.

Es común escuchar que un egresado no llega a ganar lo suficiente como para cubrir su crédito educativo o su colegiatura, si es que aún está estudiando. Por ello es que vale la pena considerar las licenciaturas en donde los salarios son más competitivos y se tienen mejores perspectivas de desarrollo.

La plataforma Love Mondays, en donde los profesionales califican las empresas en las que trabajan, realizó un estudio en el que evaluó más de 99 mil sueldos con el objetivo de crear una guía sobre la realidad financiera de las carreras más competitivas en la región “para ayudar a tomar una de las decisiones más importantes en la vida de los profesionales”, comentó Dave Curran, cofundador de Love Mondays.

¿Cuáles son los sueldos que ofrecen las licenciaturas?

De acuerdo con ese ranking, uno de los cargos mejor pagados en México es el de analista financiero, con un salario promedio 1200 dólares mensuales; razón por la cual las licenciaturas relacionadas con esta área de estudios están en auge.

Los ingenieros industriales son los profesionales con mayor salida laboral Pixabay

El resultado concuerda con el reporte del Banco Mundial (BM) “At a Crossroads: Higher Education in Latin America and the Caribbean” que indica que 44.7% de las personas en la región que se integran a la educación superior lo hacen en estudios relacionadas con los negocios, las ciencias sociales y las leyes.

Después de los analistas financieros, los ingenieros industriales son los que perciben los sueldos más altos en la región, alrededor de 1000 dólares mensuales. Le siguen los ingenieros en sistemas informáticos con un promedio de más de 800 dólares mensuales.

En el ranking de los puestos mejor pagados, los abogados están en el cuarto lugar, al ganar 1000 dólares al mes, aproximadamente. Después están los coordinadores administrativos con un salario similar, seguidos de los contadores, que ganan un promedio de 750 dólares mensuales.

En el área de recursos humanos tienen un sueldo promedio de más de 700 dólares al mes. Después está mercadotecnia en donde se ganan 650 dólares En los últimos dos lugares del ranking está el químico analista, que percibe unos 600 dólares, y el psicólogo, con un sueldo mensual promedio de 580 dólares mensuales.

Estos sueldos son el promedio del Banco Central, obtenido en base a los salarios base de cientos de empresas de la región. En la mayoría de los casos, las ganancias pueden superar ampliamente estas cifras. Así que ya sabes cuánto puedes llegar a ganar en promedio diversas áreas, pero no olvides que el dinero no tiene que ser el factor decisivo, sino tus intereses y habilidades.