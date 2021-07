“Esto no se hace”: lo echaron de un tenedor libre luego de comer 15 platos de pasta y pedir más

Un hombre fue expulsado de un tenedor libre de San Pablo, en Brasil, por la cantidad de comida que pretendía comer. A través de las redes sociales, el cliente compartió su experiencia en un video que no tardó en volverse viral.

Luego de una larga jornada de trabajo, João Carlos Apolonio decidió almorzar en Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo. Atento a la promoción del restaurante que proponía un menú libre a 19,90 reales, este pintor se dispuso a comer sin presiones ni límite de tiempo. Pero su gran apetito hizo que los responsables del lugar lo invitaran a retirarse.

Celular en mano, Apolonio grabó un video en el que, entre risas, explicó qué le había sucedido. De fondo se podían ver los platos distribuidos en la mesa. Entrevistado en el programa Melhor da Tarde (O Globo), reconoció que no era la primera vez que le sucedía algo así.

“Para empezar, me mandaron cinco lasañas, tres ñoquis y dos fideos”, enumeró en diálogo vía Skype con los conductores del ciclo. A esas diez porciones de pasta le siguieron otras cinco: consumió 15 platos en total. Todo acompañado por dos litros de gaseosa.

João Carlos Apolonio fue expulsado de un restaurante luego de pedir más de 15 platos de comida

Sorprendidos, los periodistas le preguntaron cómo era posible que pudiera comer de esa manera, a lo que Apolonio respondió que suele ser más; ese día, de hecho, no tenía mucho hambre. “Había desayunado nueve panecillos”, indicó.

Según su relato, todo cambió cuando João llamó al mozo y le encargó ocho platos más: quiso repetir otras cuatro lasañas y otros cuatro ñoquis. Pero su último pedido desencadenó un conflicto.

El gerente del local se acercó a hablar con él. Le dijo que no le servirían nada más y que si se retiraba en ese momento no tendría que pagar por lo consumido. Fue ahí cuando decidió registrar todo en su celular y lo subió a su cuenta de Tik Tok. “Estoy haciendo este video para mostrar que esto no se hace. Me acaban de echar de un restaurante. El tipo dijo que ya no me van a atender”, expresó.

El video de Apolonio luego de que lo echaran del local gastronómico

Luego de que el material tuviera una enorme repercusión en las redes sociales, desde el restaurante emitieron un comunicado para dar su versión de los hechos.

En el texto, se refirieron a Apolonio como un “cliente frecuente” y aseguraron que se reunieron con él para aclarar lo sucedido. De acuerdo con el local, nunca lo invitaron a retirarse del restaurante. “El hecho no fue más que una producción de contenido para las redes sociales del cliente”, manifestaron.

El reglamento publicado por el tenedor libre de San Pablo Ragazzo.Com.Br

Asimismo, desde Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo sostuvieron la validez de su promoción. “Los clientes pueden consumir platos seleccionados del programa sin límite de cantidad, tal y como establece la normativa oficial disponible en el sitio web de nuestra marca, las redes sociales y las tiendas físicas”, concluyeron.

LA NACION