Excentricidades y excesos: publican una biografía de Anthony Bourdain que muestra cómo era en realidad

En junio de 2018, Anthony Bourdain, el chef que viajaba por el mundo y mostraba en su show televisivo las costumbres gastronómicas y culturales de cada país, murió a los 61 años. El controversial cocinero ahora fue objeto de un nuevo libro, Bourdain: The definitive oral biography, y del documental Roadrunner: una película sobre Anthony Bourdain. Los dos nuevos trabajos sobre el estadounidense reflotaron algunas polémicas historias, además de revelar curiosos detalles de su estilo de vida.

“(Encontré) historias que nunca había escuchado y percepciones y observaciones que eran nuevas para mí (...) Aprendí algo nuevo de cada persona con la que hablé”, declaró su exasistente Laurie Woolever a The Post. Woolever, autora del libro sobre la vida del cocinero, contó que terminó de conocer a Bourdain a partir de los relatos de miembros de su círculo.

Algunos testimonios que aparecen en el libro se refirieron a lo activo que era Bourdain y a su agitado estilo de vida. “Era un tiburón, siempre en movimiento. Tuvo que mudarse para sobrevivir”, dijo el director de cine Nick Brigden, que también aportó su punto de vista. “Cada vez que estaba con él quería que durara más (...) Yo quería ser amigo de él, quería agradarle mucho”, señaló, por su parte, el escritor y periodista estadounidense Anderson Cooper, dando a entender que el cocinero marcaba cierta distancia incluso con sus seres queridos.

Una de las más curiosas revelaciones del libro de Woolever es la obsesión que el chef tenía por estar bronceado. “Recuerdo que bromeó diciendo que competiría en los Juegos Olímpicos de bronceado George Hamilton”, señaló Christopher Bourdain, hermano del chef. “Se bronceaba, creo que en gran parte para ocultar la palidez de la heroína (...) parecía un bolso de Versace“, sumó James Graham, colega de Anthony, con quien trabajó en varias cocinas.

“No me gustó su apariencia en los últimos años; parecía que ya no le importaba estar bronceado“, manifestó, por su parte, su primera esposa Nancy Bourdain. En su testimonio para el libro, la mujer apuntó: “Estaba mucho más oscuro en el último año de su vida. Dejé de ver los programas hacia el final, porque realmente no podía reconocerlo”.

La nueva biografía de Anthony Bourdain rescata un interés que había tenido el chef: su eterno deseo de convertirse en un escritor

Además, el libro de Woolever reconstruye la actividad religiosa de Bourdain. Según cuenta la autora, el chef creció como creyente y practicante de la religión judía, que luego abandonó durante su adolescencia.

Por último, la biografía rescata un interés que había tenido el chef por mucho tiempo durante su juventud: su eterno deseo de convertirse en un escritor. Ese anhelo se concretó después de su éxito en la cocina, cuando comenzó a publicar libros vinculados a la gastronomía, con los que se ganó el reconocimiento de algunas figuras de la literatura.