Cande Tinelli compartió una picante foto que motivó un comentario de su novio, Coti Sorokin

Candelaria Tinelli suele compartir en su cuenta de Instagram muchas fotos de su cuerpo tatuado algo que sus más de cuatro millones de seguidores le agradecen llenándola de comentarios. En esta oportunidad, su pareja Coti Sorokin no quiso quedarse atrás y le hizo un piropo.

La joven compartió una foto en la que se la puede ver con una malla enteriza y compartió una reflexión. “Mis amadas cicatrices. A veces me olvido de mis tatuajes y cuando los veo y recuerdo cada experiencia en cada trazo, vuelvo a enamorarme de ellos”, escribió.

La foto que generó gran repercusión en las redes. Fuente: Instagram

“Mi beba hermosa”, escribió el músico Coti y recibió la respuesta de su novia que le puso: “Amor, volvé rápido. Gracias”, junto un corazón rojo.

El accidente doméstico de Cande Tinelli

La semana pasada, Lelé, preocupó a sus seguidores al mostrar un accidente doméstico que sufrió. Cuando terminó de ducharse, dejó ver en un breve clip que algo en su rutina de belleza no había resultado como esperaba.

“Giletaso (sic) sale mal”, comentó Cande en el material que muestra su rostro ensangrentado. La frase hace referencia a la tradicional marca comercial de máquinas de afeitar, cuyo filo habría ocasionado un corte sobre su labio inferior. En el video de apenas cuatro segundos de duración que difundió a través de las stories de Instagram, Tinelli muestra su herida mientras acerca y aleja el zoom de la cámara de su teléfono. Toda la escena transcurre en el baño, donde un toallón blanco le cubre el cuerpo.

La hija de Marcelo Tinelli también utiliza sus redes para reflexionar sobre problemáticas de la actualidad. Días atrás, hizo un duro reclamo de las demoras en la vacunación contra el Covid-19 y para demostrar su enojo porque todavía no tiene una fecha designada para completar su inmunización. “¿Para cuándo las segundas dosis de Sputnik V? Para los que me agredieron con un supuesto ‘vacunatorio VIP’. Palabra que no estaría aplicándose. Mucha gente esperando. Media pila. Gracias”, disparó desde Instagram.