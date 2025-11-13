Experiencia premium en Alto Avellaneda: MacStation inauguró su octava tienda en el país

MacStation, el experto local de Apple, acaba de abrir su octava tienda en la Argentina. Ubicado en Alto Avellaneda Shopping, el nuevo espacio de 76 metros cuadrados ofrece la línea completa de productos Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y accesorios) y cuenta con un equipo de expertos certificados que brindan asesoramiento integral y acompañamiento postventa: desde la configuración inicial hasta la instalación de software, pasando por transferencia de datos, capacitaciones, talleres y soporte en tienda.

“Cada local MacStation está diseñado para acercar el ecosistema Apple a más personas, brindando una atención profesional y personalizada”, señaló Silvana Niglia, gerenta de Marketing de MacStation, que destacó también que esta nueva apertura representa un paso más en el plan estratégico de expansión nacional de la marca.

Leando Vecchio (MacStation), Diego Kravetz (MacStation), Julieta Schulze de Alto Avellaneda Shopping, Juan Pablo Lombardo Alto Avellaneda Shopping y Ricardo Macri MacStation.

La nueva tienda ofrece atención personalizada y el exclusivo el servicio “Genius Bar”, a través del cual los clientes pueden acceder a diagnósticos, asistencia técnica y consejos prácticos para optimizar el rendimiento de sus dispositivos. En suma, se trata de una experiencia premium dentro del ecosistema Apple.

“Con esta apertura reafirmamos nuestro liderazgo como el Apple Premium Reseller más grande del país y nuestro compromiso con la innovación y la excelencia en servicio. MacStation es sinónimo de confianza, de respaldo y de pasión por la tecnología”, afirmó Ricardo Macri, Gerente General de MacStation.

Laurita Fernández en el nuevo MacStation.

Vanguardia en diseño y en servicio

Con un diseño moderno, funcional y alineado a los estándares globales de Apple, la nueva tienda propone una experiencia inmersiva y cómoda, con horario extendido (funciona de 10 a 22 horas) y la posibilidad de disfrutar de todos los beneficios del ecosistema Apple en un solo lugar.

La red de tiendas MacStation en Argentina cuenta por el momento con estos locales, además de su tienda online www.macstation.com.ar

Barrio Norte (Ayacucho 1184)

Alcorta Shopping (Jerónimo Salguero 3172)

Cañitas (Maure 1789)

Recoleta (Av. Santa Fe 1899)

Nordelta Centro Comercial (Av. de los Lagos 7010)

Neuquén (Alto Comahue Shopping)

Córdoba (Nuevocentro Shopping)

Alto Avellaneda Shopping (Avellaneda)

Por lo pronto, la marca sigue ampliando sus horizontes, consolidando una cultura de innovación y servicio que redefine la manera de conectar con la tecnología.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.