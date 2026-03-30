Las efemérides del 30 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.

La jornada propone tomar medidas que garanticen condiciones de trabajo dignas, respeten los derechos, formalicen y brinden un salario justo a quienes formen parte de este sector. El cuidado de personas, mantenimiento de casas particulares o establecimientos, limpieza, preparación de alimentos y crianza son algunas de las múltiples tareas que llevan a cabo quienes forman parte del empleo doméstico.

El 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar Freepick

La fecha recuerda el comienzo del primer gran Congreso de Trabajadoras del Hogar, que se desarrolló en 1988 en Bogotá, capital de Colombia. En este y otros encuentros de personas que trabajan en dicho sector, se debatió la discriminación que sufren, la falta de regulación de la actividad, la necesidad de un pago digno por su labor y el derecho a una protección social por parte de los estados. La organización de este colectivo y sus reuniones fueron claves para que en 2011 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cree —a través de la Organización Internacional del Trabajo— un convenio para asegurar el Trabajo Decente para los Trabajadores/as Domésticos, lo que generó así el primer documento regulatorio de este tipo de actividad económica.

En la Argentina, la fecha para celebrar a los trabajadores del servicio doméstico es el 3 de abril, jornada que es no laborable en nuestro país.

Efemérides del 30 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1620 – El papa Paulo V crea la Diócesis Episcopal de Buenos Aires.

1746 – Nace Francisco de Goya, pintor y grabador español.

1793 – Nace Juan Manuel de Rosas, gobernante argentino.

1853 – Nace Vincent Willem Van Gogh, pintor holandés.

“Los detalles de la pintura de Van Gogh”

1915 - Nace Arsenio Erico, jugador paraguayo de fútbol, ídolo de Independiente y máximo goleador del fútbol argentino.

1945 – Nace Eric Clapton, guitarrista y cantante británico.

1967 – Michael Cooper saca la foto histórica de la tapa del álbum de los Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

1968 – Nace Celine Dion, cantante canadiense.

Celine Dion - What A Feeling