Expertos en longevidad lo confirman: el hábito diario que unió la rutina de Isabel II, el rey Carlos III y Jack Dorse, cofundador de Twitter

Los especialistas en longevidad llevan años estudiando los hábitos cotidianos que se repiten entre quienes alcanzan edades avanzadas. Aunque sus rutinas pueden ser muy diferentes, existe una práctica sencilla que aparece una y otra vez y que también comparten figuras de la realeza, la tecnología y la cultura.

En este sentido, caminar aparece como una de las actividades más vinculadas con la longevidad, ya que permite mantenerse en movimiento sin necesidad de concentrar toda la actividad física en una sesión de entrenamiento. Dan Buettner, investigador de National Geographic y creador del concepto de las zonas azules, sostiene que en las regiones con mayor concentración de personas centenarias el movimiento suele estar integrado a la vida cotidiana.

La idea no implica que el ejercicio formal sea perjudicial, sino que muchas personas longevas se mantienen activas durante buena parte del día a través de actividades incorporadas naturalmente a su rutina.

La rutina de Carlos III, que también tenía Isabel II

El monarca mantiene las caminatas como parte de su actividad física cotidiana Getty Images

Tal y como dieron a conocer en un artículo de Informalia, entre quienes mantienen este hábito se encuentra el rey Carlos III, que suele realizar caminatas de aproximadamente una hora por las colinas de Balmoral, su residencia en Escocia, y también acostumbra caminar cuando está en Londres.

Su madre, la reina Isabel II, también había incorporado las caminatas a su rutina durante gran parte de su vida. La monarca, que murió a los 96 años después de siete décadas en el trono, acostumbraba recorrer a pie los jardines y terrenos de las propiedades de la Corona, muchas veces acompañada por sus corgis.

La reina Isabel II mantuvo el hábito de caminar durante gran parte de su vida (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images) Tim Graham - Tim Graham Photo Library

La misma práctica aparece en Jack Dorsey, cofundador de Twitter, quien durante años recorrió a pie los aproximadamente ocho kilómetros que separaban su casa de la oficina.

Para el empresario, ese trayecto no solo representaba una forma de mantenerse activo, sino también una oportunidad para desconectarse, pensar y organizar el día antes de sentarse frente a una pantalla.

La caminata también fue una parte conocida de la rutina de Steve Jobs, quien solía mantener reuniones mientras recorría las calles de Palo Alto. A su vez, la actriz Isabella Rossellini contó que nunca fue aficionada al deporte y que vivir en una granja le permite caminar unos cinco kilómetros diarios.

Una práctica con siglos de historia

Los especialistas destacan la importancia de mantener el cuerpo en movimiento durante el día (Fuente: Pexels)

La relación entre caminar, bienestar y creatividad tampoco es nueva. Mahatma Gandhi llegó a recorrer unos 18 kilómetros diarios durante décadas, mientras que Thomas Jefferson consideraba que caminar era uno de los mejores ejercicios posibles.

Charles Dickens recorría largas distancias a paso rápido mientras pensaba en sus novelas; Charles Darwin caminó durante décadas por el sendero Sandwalk, cerca de su casa, y Beethoven utilizaba sus paseos por Viena para pensar y componer.

Más allá de las diferencias entre todos estos personajes, el hábito se repite: una actividad simple que puede incorporarse a la vida cotidiana sin necesidad de equipamiento ni de un gimnasio.