Explicó por qué es peligroso ponerle una cinta en la cabeza a los bebés y todos le agradecieron: “Sentí pánico”

escuchar

Las redes sociales se convirtieron en un canal de difusión de experiencias en muchos ámbitos, como el de las mamás primerizas para compartir consejos o datos sobre sus vivencias con sus hijos. Katie, que es mamá de Aria, se volvió viral tras publicar un video en su cuenta de TikTok en el que alertó sobre un potencial peligro para los bebés, en torno a un accesorio cotidiano que muchas personas utilizan. Los usuarios le agradecieron su relato e incluso aseguraron que dejarán de hacerlo: “Sentí pánico”.

“Por qué dejé de ponerle cintas en la cabeza a mi bebé”, introdujo la autora de la publicación, que superó las 286 mil reproducciones en TikTok, bajo la cuenta de @katieandariam. La joven utiliza este canal para compartir el día a día con la pequeña Aria y detalla los tips que emplea con su bebé, como por ejemplo el uso de aceite de coco en lugar de lociones que pueden dañar su piel.

Una mamá reveló por qué dejó de ponerle cintas en la cabeza a su bebé

En tanto, sobre el uso de las cintas en la cabeza de los más pequeños, la joven advirtió que encontró dos razones potenciales para dejar de hacerlo: “No son seguras sin supervisión”. Y detalló: “La primera es que hay riesgos que no asociás con situaciones reales, especialmente cuando sos madre primeriza”.

“Una vez, manejaba para ir a buscar a alguien y la cinta de mi hija descendió de la parte de arriba de la cabeza hasta cubrirle por completo los ojos”, expresó angustiada. Y siguió: “Por suerte, me di cuenta de inmediato por el espejo del auto, pero era la única persona allá. Imaginate el pánico que sentí”.

(Imagen ilustrativa). Advirtió sobre los peligros del uso de cintas en los bebés Unplash

La mamá de Aria contó el riesgo que puede suponer esta situación. “Los bebés se mueven mucho, especialmente cuando duermen. Esta prenda puede transformarse en algo realmente peligroso para ellos. Puede asfixiarlos o incluso estrangularlos”, destacó. Y añadió: “Si la cinta se hubiera deslizado un poco más hacia abajo, podría bloquear sus vías respiratorias”.

Un “peligro” durante el crecimiento

En tanto, Katie prosiguió con el segundo motivo que le hizo dejar a un lado esta prenda con su pequeña. “La segunda cosa sobre la que necesito que piensen es en la opresión de las cintas. Incluso en los adultos, pueden desarrollar fuertes dolores de cabeza si pasan mucho tiempo con ella puesta y está muy ajustada”, relató.

“Son incómodas y los bebés no pueden decirnos esto”, apuntó. Y concluyó: “Esto no es un debate sobre qué debés o no hacer. Por supuesto, es una decisión personal. Solo quería generar conciencia sobre los posibles peligros que suponen las cintas. Quizá se puedan poner un rato para las fotos o por un tiempo determinado”.

Le agradecieron

Los usuarios de la red social se alertaron ante la advertencia del video y le agradecieron a Katie por contar su experiencia. “Son lindas, pero solo se las pongo a mi hija para tomarle fotos y, después, se las saco”, señaló una mamá. “Como sus cráneos no están completamente formados, usar las cintas para la cabeza puede ocasionar daños”, añadió otra. “¡Exactamente! Cuando investigué después, vi que era realmente dañino mientras crecen, ya que duplican su tamaño en los primeros 6 meses”, respondió la autora.

Una tercera apuntó: “Solía ponerle cintas en la cabeza hasta que un día vi que ¡estaba en su garganta! No usamos nunca más una”.

LA NACION