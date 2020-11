El hombre, de 41 años, que tiene el 80 por ciento de su cuerpo tatuado -incluidos sus ojos- y otras alteraciones físicas, ahora incorporó sus enormes piezas dentarias inferiores para parecerse a sus admirados orcos Crédito: Instagram

4 de noviembre de 2020

Se hace llamar Orc. Es un tatuador de 41 años que tiene el 80 por ciento de su cuerpo estampado con diferentes tatuajes, incluidos sus globos oculares. Además, tiene ocho piercings subdérmicos y la lengua partida en dos, como la de una serpiente. Pero, como si todo eso fuera poco, el hombre fue por más. Ahora se colocó en la fila inferior de dientes dos colmillos gigantes que le dan, definitivamente, una apariencia bestial.

Orc es oriundo de la ciudad brasileña de Iguatemi, cerca de la frontera con Paraguay, en el estado de Mato Grosso del Sur. Se hizo su primer tatuaje cuando tenía 15 años y profundizó sus modificaciones anatómicas a los 35 años, cuando comenzó a realizarse perforaciones subdérmicas para lograr el efecto de ser un hombre con cuernos.

Trabaja como tatuador en la ciudad brasileña de Iguatemi, cerca de la frontera con Paraguay Crédito: Instagram

Más tarde se tatuó los ojos y se hizo una incisión en la lengua para partir en dos la punta. Ahora, según cuenta el medio británico Mirror, el hombre incorporó a su exótica fisonomía estos colmillos postizos, para cuya implantación gastó unos 520 dólares. De este modo, su apariencia se acerca a la de sus admirados orcos, los monstruos de la mitología celta.

Además de los tatuajes, Orc tiene ocho piercings subcutáneos y le lengua partida en dos, a modo de un ofidio Crédito: Instagram

Si bien a su familia no le gusta tanto la manera en que Orc transforma su apariencia, él asegura que eso no lo influye, ya que él utiliza su cuerpo como "un medio de expresión".

Una tierna imagen del pequeño Orc, cuando todavía no se había realizado ninguna modificación Crédito: Instagram

"Estoy tratando de ser yo mismo, estas son solo mis ideas, mis inspiraciones vienen del corazón", dijo, según consigna el citado medio británico.

El tatuador aseguró también que recibe comentarios positivos sobre sus modificaciones físicas. "Me dicen cosas muy buenas que me ayudan por seguir. Hay gente mala también, como en todo el mundo, pero lo que dicen no me afecta", señaló.

Orc señala que recibe comentarios positivos por su apariencia y que para él sus tatuajes y modificaciones son una forma de expresión Crédito: Instagram

Respecto de sus padres y su entorno más íntimo, Orc, que siempre estará orgulloso de su apariencia, expresó: "A mi mamá no le gusta, mi papá lo tolera y mis amigos lo encuentran extraño".

Para finalizar, el orco del Mato Grosso dejó un consejo a modo de reflexión para sus seguidores: "Viví, sé feliz. Viajá. Amá. Hacé lo que quieras. La vida pasa rápido y la muerte es segura".

Las imágenes y comentarios de este "tatuador y modificador corporal" (como él mismo se define) se pueden seguir en su cuenta de Instagram: orcinfernall.