El francés Anthony Loffredo asegura que aún no ha concluido su transformación Crédito: Instagram @the_black_alien_project the_black_alien_project

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2020 • 15:35

A comienzos de 2013, Anthony Loffredo se embarcó en un proyecto que marcaría un punto de inflexión, un antes y un después en su vida. Oriundo de Montpellier, este francés de 31 años se realizó varios tatuajes, se colocó implantes en el cuerpo y se sometió a varias cirugías para cumplir un sueño: transformarse en un extraterrestre.

Meses después de haber comenzado su metamorfosis, Loffredo explicó qué era lo que lo había motivado parecerse a un alienígena. "Soy un apasionado de las mutaciones. Tuve un cambio cuando era guardia de seguridad. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida de la manera que quería", declaró en una entrevista al periódico francés Midi Libre. Y desde entonces todo cobró más fuerza, se volvió un punto de no retorno.

Dos stories destacadas de la cuenta de Loffredo. Crédito: Instagram @the_black_alien_project 00:29

Video

Loffredo cubrió su rostro con tatuajes y piercings, se operó la lengua para que luzca como la de las serpientes. Como en Francia no se permite la rinotomía, para extirparse la nariz visitó al modificador Oscar Márquez en Gran Canaria.

Además, a Loffredo le extirparon quirúrgicamente las orejas y, pese al riesgo de perder la visión, se arriesgo a tatuarse los globos oculares de negro. "La gente me trata mal, pero sepan que un día reencarnaré en una criatura y les arrojaré fuego desde el cielo", escribió el francés junto a una de las imágenes que posteó.

Como publica el portal 20 Minutos, Loffredo ha asegurado que solo lleva completado el 16 por ciento de su transformación. Transformación que, a juzgar por los hechos, está lejos de haber concluido.