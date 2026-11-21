El cactus de Navidad (Schlumbergera), una planta de interior conocida por sus flores en tonos rojos, rosas, blancos y fucsias, cobra protagonismo en los hogares durante los meses de cierre de año.

De acuerdo con los principios del Feng Shui, incorporar esta especie en espacios específicos de la vivienda durante la temporada decembrina permite aprovechar su simbolismo vinculado a la esperanza, la resiliencia y el equilibrio energético en la convivencia diaria.

Significado del cactus de Navidad en el Feng Shui

A diferencia de otras cactáceas, la Schlumbergera florece en épocas frías o de menor iluminación. Dentro de la tradición del Feng Shui, esta característica sustenta tres ejes simbólicos principales:

Renovación y esperanza: Su capacidad de florecer en invierno representa nuevos comienzos, perseverancia y la llegada de oportunidades tras periodos difíciles.

Su capacidad de florecer en invierno representa nuevos comienzos, perseverancia y la llegada de oportunidades tras periodos difíciles. Alegría y armonía: El color de sus flores aporta vitalidad y dinamismo, cualidades orientadas a fortalecer un ambiente acogedor.

El color de sus flores aporta vitalidad y dinamismo, cualidades orientadas a fortalecer un ambiente acogedor. Protección y estabilidad: Cuando la planta se mantiene en buen estado, se le atribuye la función de filtrar energías densas y resguardar la estabilidad y los recursos del hogar.

A diferencia de otras cactáceas, la Schlumbergera florece en épocas frías o de menor iluminación

¿Dónde ubicar la planta para favorecer el equilibrio del hogar?

Para canalizar los atributos asociados a esta especie, las guías de Feng Shui señalan puntos estratégicos dentro de la vivienda:

Sala de estar o comedor: Al ser zonas de reunión donde las personas conversan y comparten alimentos, ubicar la planta sobre una mesa auxiliar o repisa busca acompañar la convivencia y favorecer relaciones familiares tranquilas.

Al ser zonas de reunión donde las personas conversan y comparten alimentos, ubicar la planta sobre una mesa auxiliar o repisa busca acompañar la convivencia y favorecer relaciones familiares tranquilas. Sector de la prosperidad (esquina trasera izquierda o sureste): Dentro del mapa Bagua, el área relacionada con la riqueza y el crecimiento sostenido se localiza en la esquina trasera izquierda de la casa (mirando hacia el interior desde la puerta principal) o en el sector sureste.

Dentro del mapa Bagua, el área relacionada con la riqueza y el crecimiento sostenido se localiza en la esquina trasera izquierda de la casa (mirando hacia el interior desde la puerta principal) o en el sector sureste. Cerca de ventanas, balcones o el recibidor: Estos puntos permiten que la planta reciba luz natural indirecta, necesaria para su cultivo en interiores, mientras equilibra y filtra la energía que ingresa desde el exterior.

Estos puntos permiten que la planta reciba luz natural indirecta, necesaria para su cultivo en interiores, mientras equilibra y filtra la energía que ingresa desde el exterior. Espacios de trabajo o estudio: Colocada en escritorios sin obstruir el paso ni el campo visual directo, se asocia con el enfoque y la fortaleza.

Para canalizar los atributos asociados a esta especie, las guías de Feng Shui señalan puntos estratégicos dentro de la vivienda

Espacios donde se recomienda evitar su colocación

El Feng Shui también advierte sobre zonas de la casa donde la presencia del cactus de Navidad puede resultar contraproducente tanto para el ambiente como para la salud de la planta:

Dormitorios: Se desaconseja su ubicación en áreas de descanso debido a que su energía activa puede interferir con la calma necesaria para dormir.

Se desaconseja su ubicación en áreas de descanso debido a que su energía activa puede interferir con la calma necesaria para dormir. Baños o zonas húmedas con poca luz: Las condiciones desfavorables debilitan el desarrollo de la Schlumbergera. Dentro de esta filosofía, una planta enferma o marchita transmite estancamiento energético en el entorno.

Por María Paula Lozano Moreno