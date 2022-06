Feriados de junio 2022: cómo funcionan los bancos el fin de semana largo

Esta semana se avecina un feriado extra largo desde el 17 hasta el 20 de junio, muchos servicios públicos modifican su funcionamiento estos estos días de asueto en los que se recordará el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano, respectivamente en nuestro calendario.

El Banco Central, que regula la actividad, ya informó que ambas jornadas son feriado bancario. Esto significa que las oficinas de atención al cliente estarán cerradas tanto el viernes como el lunes. En cambio, cómo suele ocurrir en este tipo de jornadas, los canales electrónicos tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos estarán abiertos. También se podrá retirar dinero en las cajas de los supermercados.

Así se configuran dos jornadas en las que no se podrán atender trámites en la banca pública o privada, pero sí podrá retirarse dinero en los cajeros automáticos. De todas formas, por tratarse de días feriados, las máquinas no serán recargadas con la misma frecuencia, por lo que se recomienda ir temprano para evitar encontrarse con expendedoras que no tengan más dinero.

Las sedes de atención al público de los bancos estarán cerradas por feriado bancario entre el 17 y el 20 de junio Archivo

Después de este fin de semana extra largo, los bancos volverán a funcionar con su frecuencia usual hasta el próximo feriado bancario: la fecha se dará el 8 de agosto, cuando el país tendrá una nueva jornada de asueto por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín.

Cómo vienen las reservas hoteleras para el próximo feriado

El fin de semana extra largo del 17 al 20 de junio es una ocasión especial para el turismo, como una muestra de lo que podrían ser las próximas vacaciones de invierno. Así lo confirmaron a LA NACION desde el ministerio de Turismo, donde todavía están terminando de elaborar la información con el porcentaje de las reservas hoteleras en todo el país.

“En el transcurso de la semana vamos a estar informando los números de reservas”, comunicaron desde la cartera, “pero por lo que vienen comunicando las provincias va a ser un muy buen fin de semana largo, en línea con lo que fue el verano, carnaval, semana santa y lo que va a ser la temporada de invierno”, proyectaron desde el ministerio que conduce Diego Lammens.

Desde Turismo recordaron también que en esta época del año pasado, los destinos más elegidos fueron San Carlos de Bariloche, Ushuaia, Puerto Iguazú, Salta, San Martín de los Andes, Ciudad de Buenos Aires, El Calafate, Mendoza, Villa Carlos Paz y Puerto Madryn. En aquel momento estaba vigente el Previaje 2, que reembolsó el 50% de los gastos hechos en turismo a través de tarjetas de crédito.

La esperada tercera edición del Programa fue confirmada por el ministerio de Turismo, aunque con algunas diferencias respecto a las anteriores: “La tercera edición de PreViaje será para estimular las temporadas medias y bajas, es decir, luego de las vacaciones de invierno 2022″. Además, desde la cartera recuerdan que “más de 300 mil turistas que accedieron a la segunda edición de PreViaje van a usar el beneficio durante este invierno 2022, lo que inyectará más de $9000 millones al sector turístico”.