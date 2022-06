Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: mañana de invierno, tarde de primavera

Comienza una jornada de marcada amplitud térmica, con el mercurio saliendo en 6ºC en la ciudad de Buenos Aires y solo 3ºC en el conurbano profundo. Se espera una mañana con poca nubosidad, viento leve desde el norte arrimando aire templado para que la máxima llegue a 20ºC en una agradable tarde de otoño, aunque el invierno esté la vuelta de la esquina. No se olvide la bufanda en la oficina. La noche proyecta 13ºC , lejos del frío intenso para los que vuelvan tarde. No se esperan precipitaciones, ni viento fuerte, ni bajas temperaturas vespertinas para los que tengan que moverse por la calle.

Martes: repunta la mínima

La mañana del martes será térmicamente menos hostil, con una mínima de 8ºC en la capital y 6ºC en el sector suburbano, por suerte con viento leve en superficie. Se estima un día mucho mas nuboso, con sol intermitente y aire llegando de modo suave desde el norte, lo que mantendrá el ambiente vespertino con tiempo muy agradable y una máxima que llegará a 18ºC. Seguiremos lejos de las noches frías, la nubosidad baja nos deja 13ªC en el cierre del día. A pesar de varios pasajes de nubes bajas amenazantes, no hay previsión de lluvias.

Miércoles: otro día sin frio intenso

Sigue recuperándose lentamente la mínima, desde los 9ºC en una jornada que ofrecerá nubosidad alta y se mantendrá todo el día el viento desde el norte en otra tarde de sol y calor suave otoñal, con el mercurio trepando hasta 18ºC. La noche cierra en 12ºC con cielo parcialmente nublado. Hacia la medianoche rotara la veleta terminando con el dominio del viento norte. Malas noticias para los friolentos.

Jueves: la mínima sigue arriba

La veleta marcará sur todo el día, pero lo que llegará será muy débil por lo que no se espera un descenso de temperatura. El amanecer nos mantiene lejos del frio hostil con 9ºC de mínima en una mañana sin viento. Se prevé una jornada parcialmente nublada con sol intermitente y una máxima de 17ºC. La noche proyecta 12°C.

Viernes: vuelve el sol

Desde la madrugada del viernes tendremos entrada de aire frío y seco desde el sudoeste por varias horas. Eso nos devolverá el sol pero seguirá desalentando al termómetro. Se espera un amanecer soleado, con una mínima más baja, con el mercurio saliendo desde los 7°C. El algunos sectores suburbanos la sensación térmica podría ser muy baja. Se espera una tarde muy agradable con cielo algo nublado y 17°C. La noche se mantiene estable y fresca, sin frio ni viento intenso para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

El sábado contará con viento leve del sudeste para limpiar el cielo y dejarnos una día a pleno sol con una tarde apenas fresca con máxima de 16°C. El domingo, mas temperatura pero menos sol, con cielo mayormente nublado pero con viento norte intentando llevar el termómetro hasta 18ºC. No se esperan lluvias para el fin de semana.

Eso es todo, amigos y amigas. Se viene una semana que no estima precipitaciones ni irrupciones de frío intenso por lo que el invierno puede esperar. Se espera que suban mucho las mínimas para aquellos que hoy deban soportar un amanecer de guantes, bufanda y gorro, no se los olviden en el laburo que la vuelta a casa es con calor suave. No hay caprichos atmosféricos para destacar, solo resaltar que no será una semana de frío brutal ni nada que asuste a los friolentos.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli