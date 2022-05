“Bono de Anses hoy decreto que estarás en mi cuenta”: hizo una “macumba” en un cajero para cobrar el subsidio

Una escena muy peculiar sorprendió a una vecina de la capital de La Rioja cuando estaba a punto de ingresar a un cajero automático. En el piso, a un costado de la máquina, había una fuente con un pescado y algunas frutas. Cuando la mujer se acercó un poco más para ver de qué se trataba ese extraño plato de comida, se dio cuenta de que había una nota: “Bono de Anses, hoy decreto que estarás en mi cuenta”, decía el escrito.

Las imágenes fueron publicadas este viernes 6 de mayo en la cuenta de Instagram del sitio web de noticias Catamarca Uno, y se viralizaron de inmediato a través de las redes sociales.

“Hicieron un ritual para que le aprueben el bono de Anses”, titularon la publicación y relataron el hecho: “Sucedió en La Rioja, encontraron en un cajero automático de la Capital, un pescado con frutas, que tenía una nota que decía: ‘Bono de Anses, hoy decreto que estarás en mi cuenta’”, explicaron.

Según consignó el mismo medio, la vecina -cuya identidad no fue revelada- se encontró con esta suerte de ritual cuando entró al cajero para retirar dinero. Sin dudarlo, tomó algunas fotografías y las publicó en sus redes sociales. La reacción de los usuarios no se hizo esperar. “Con lo caro que está el pescado, este lo tira así”, apuntó un seguidor. “Que comente si le funcionó o no”, dijo otro. “Ya se gastó medio bono”, escribió un tercero y sumó emojis de risas.

De acuerdo al testimonio de la mujer, la nota hacía referencia al nuevo bono extraordinario de la Anses de $18.000 (también llamado nuevo IFE o Refuerzo de Ingresos), destinado a los trabajadores informales, monotributistas de categorías A y B y trabajadores de casas particulares.

Para recibir el bono, los aspirantes debían reunir una serie de requisitos tales como no ser titular de más de una vivienda, no estar adherido a un servicio de medicina prepaga, no ser titular de dos o más autos o de uno de menos de un año de antigüedad, ni tener un avión o embarcación a su nombre. Incluso no debían presenten ingresos mensuales superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $77.880, en el promedio de los últimos seis meses. Además, cada inscripto sería evaluado por el organismo a través del cruce informativo de su situación socioeconómica y patrimonial.

La inscripción para acceder al beneficio, que comenzará a pagarse desde el próximo 19 de mayo, cerró este sábado 7 de mayo. Y parece que horas antes, un ciudadano de La Rioja apeló a la ayuda de la magia negra para ser aprobado por la Anses y recibir los $18.000.

Los resultados de cada aspirante se conocerán ingresando en Mi Anses, con la clave que se utiliza para las consultas generales, o vía correo electrónico con los datos de contacto que fueron suministrados durante la fase de inscripción. Si el interesado no se encuentra bajo ninguna de las condiciones que excluyen del beneficio o que significan un rechazo del subsidio, no tendría inconvenientes en percibir la primera mitad del subsidio a partir del próximo jueves 19 de mayo.