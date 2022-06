WhatsApp: por qué nunca debes eliminar mensajes para todos

En 2017, WhatsApp habilitó la opción de eliminar mensajes enviados, pero entonces, la acción de deshacer el envío solo estaba permitido dentro de los cinco minutos posteriores. La extensión del tiempo se hizo de forma gradual y ahora el margen que tiene una persona es mucho más amplio al original. No obstante, este movimiento suele dejar rastros en los chats, y aunque muchas veces puede ser una jugada que se cree “inteligente”, existe un motivo por el cual nunca hay que hacerlo.

¿A quién no le pasó que se arrepintió de haber enviado un mensaje a los pocos segundos? Así sea por un error de dedo, ortografía o que se mandó a la persona equivocada. Esta función llegó para “salvarnos” de quedar expuestos ante los demás, pero hay que tener en cuenta que realizarla tiene sus consecuencias. Una de ellas es que siempre deja un rastro en la red de mensajería más utilizada en todo el mundo.

La función para eliminar mensajes de WhatsApp se llama “Anular” y está disponible tanto para charlas individuales como grupales, desde mediados de 2017, y puede ejecutarse en cualquier momento y con mensajes diversos.

Si vas a eliminar un mensaje para todos tené en cuenta algunas cosas que mencionaremos a continuación Shutterstock

Cómo anular un mensaje enviado

Si te arrepentiste de haber enviado un mensaje a una persona, sin importar los motivos, acá te explicamos paso por paso lo que hay que hacer. Para eliminar un mensaje enviado lo único que hay que hacer es lo siguiente:

Presionar por varios segundos el mensaje que se ha enviado a un contacto determinado y que no querés que lea.

En la parte superior de la barra de tareas aparecerá un ícono similar a un tacho de basura.

Presionar el o los mensajes de texto que querés deshacer.

Aparecerá una pantalla con una pregunta que dice: ¿Desea eliminar el mensaje? Este atajo tiene tres alternativas: Eliminar para mí, cancelar o eliminar para todos .

. Esta última opción sirve para quienes se arrepintieron de haber enviado el texto, fotografía, video o archivo adjunto, por lo que al presionarla se eliminará tanto de tus mensajes como del destinatario.

Para eliminar el mensaje hay que presionar el tacho de la barra de tareas

Una vez que se presione esa opción aparecerá en la pantalla del chat: se ha eliminado este mensaje, en letras grises. Esta acción se puede realizar en el lapso de una hora. Pasado este tiempo, los usuarios de WhatsApp no pueden eliminar el mensaje para todos.

Por qué no hay que eliminar para todos

Uno de los motivos por los que no se recomienda ejecutar esta última opción es porque si el contacto no estaba activo en el memento del envío del mensaje, es posible que no lo haya podido leer. Por lo que le aparecerá en el chat que hubo un texto que fue eliminado antes de que lo haya abierto. Esto no solo te expondrá ante esa persona, sino que es posible que después “te pida explicaciones” del por qué te arrepentiste del mensaje, incluso, puede que haga un par de chistes sobre el tema.

Al eliminar un mensaje de WhatsApp queda el rastro

Por otra parte, hay que aclarar que debido a los avances de la tecnología y las múltiples apps externas, es posible que haya quienes tengan instalado alguna tercera aplicación denominada “puente”, que les permita leer los mensajes eliminados, por lo que aunque se haya deshecho la entrega, tu contacto podría ver el texto.

Si bien estas aplicaciones rompen con las políticas de privacidad de WhatsApp, lo más recomendable es rever el mensaje antes de presionar el ícono de enviar para evitar un situación incómoda.