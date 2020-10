Fernando Carrillo. Vive en un "centro de sanación" y espera su segundo hijo

El actor dejó su carrera para abrir un hotel en Tulum donde espera la llegada de su hijo junto a María Gabriela, su novia treinta años menor. Fuente: HOLA

Alejado de la actuación y enamorado de María Gabriela Rodríguez -una joven artista venezolana treinta años menor que él, a la que conoció en febrero de este año en la Riviera maya- está a la espera de su segundo hijo, que nacerá los primeros días de marzo. Carrillo ya es padre de Ángel Gabriel, de 12 años, fruto de un breve romance con la instructora de pilates Margiolis Ramos. "Me gustaría casarme, tener una familia y una hermosa casa en la selva. Es la razón principal por la que me retiro", anunció en abril a los medios mexicanos.

-¿Qué te enamoró de María Gabriela?

-Su ternura, su forma de mirarme y tomarme de la mano, sus primeros besos llenos de una dulzura que no conocía y una pasión que fui descubriendo día a día. Que haya deseado tener un hijo conmigo la ubica en un lugar prioritario en mi vida. Es mi primer gran amor, fiel y leal.

-¿En algún momento ustedes o sus familias tuvieron algún prejuicio por la diferencia de edad?

-Creo que su familia en Córdoba. María Gabriela nació en Lecherías, Venezuela, un lugar hermoso de nuestra patria al que yo iba a vacacionar de niño, pero su madre, María Alejandra, y su abuela Norma, son argentinas, al igual que su tía Gaby y su tío Jorge. ¡Yo sabía que Argentina y yo terminaríamos juntos de alguna u otra forma! Ellos estuvieron en desacuerdo un tiempo, pero su madre ya me conocía porque había estado en febrero en Tulum y se dio cuenta de que muchas de las noticias que hablan de mí son mentiras e inventos de los medios amarillistas. Y cuando la abuela y su tía me conocieron sucumbieron ante mis encantos, tal como lo había pronosticado. [Risas].

-¿Cómo fue la elección del nombre del bebé?

-Hicimos un acuerdo: si era mujer, lo elegía yo, y si era varón, le tocaba decidir a María Gabriela. ¡Y ganó! Esperamos un niño para fines de febrero o principios de marzo, que se llamará Milo. La próxima, que va a ser niña -estoy seguro- me va a tocar a mí.

Nos casaremos en una ceremonia chamánica y cristiana, en la playa y ante el hermoso turquesa del Caribe mexicano

-¿Tienen previsto cómo será el parto?

-Queremos tener un parto respetado, en nuestra casa en Tulum.

-¿Cómo imaginás que será Gabriela como mamá?

-Ya sé que es y será una gran madre. Lo veo en su actitud, tan responsable y disciplinada. Además de una gran madre, la más bella sin duda. Debe ser lo argentina que hay en ella.

-Para vos, en cambio, la paternidad no es una novedad, ¿cómo te describirías como padre?

-Me considero un gran padre. A mi primer hijo, Ángel Gabriel, le tocaron circunstancias adversas y difíciles, pero todo se arregla en el tiempo de Dios. A Milo, en cambio, le espera lo que siempre soñé: una familia en armonía, donde reina el amor bajo el mismo techo.

LA DISPUTA LEGAL CON SU EX

En medio de una larga batalla legal por la manutención de su hijo -que vive en Miami-, la semana pasada el actor utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que su ex no lo deja verlo. "Te tienen engañado y casi secuestrado. Expuesto a un mundo de mentiras de adultos y sus intereses. Esta Navidad te volvieron a negar la posibilidad de verme, al igual que hace tres años. Aquí siempre tienes tu casa y a tu papá que te ama, igual que a mami Gaby y tu hermanito", escribió Carrillo. Pero su ex pareja no se quedó callada y decidió hacer su descargo público en el programa Ventaneando de Televisión Azteca. "Perdió sus facultades mentales. Nadie tiene secuestrado al niño y jamás se lo negué", puntualizó Margiolis Ramos, asegurando que nunca le habla "mal de su padre", y que su hijo lo quería ver. "Le dije que fuera en Spring Break [las vacaciones de primavera que en Estados Unidos son en marzo], así conoce a su hermanito. Recién acaba de morir mi madre. Estamos afligidos y también está la pandemia. Además, Ángel Gabriel no tiene pasaporte porque el señor lo tiene", siguió, explicando por qué no quería que viajara para las fiestas. "Ángel le escribió emocionado a su papá, pero él le contestó que lo lamentaba, que mejor se veían cuando tenga 18 años. Obviamente, quedó triste y decepcionado. [Fernando] está mentalmente mal, un día dice una cosa, al otro día otra. lo bloquea y lo desbloquea. Está dolido, por eso mi hijo va al psicólogo, por la actitud de su papá", concluyó Ramos, que después de decir que tomará acciones legales para pedir la custodia completa de su hijo, le contestó picante sobre la nueva pareja de Carrillo: "Madre sólo hay una. Le podría decir hermana, porque parece la hermanita de él". Consultado por la polémica con su ex pareja, el actor prefirió llamarse al silencio, y recalcó: "Todo se arregla en el tiempo de Dios".

-¿En qué momento de tu vida te encuentra la llegada de un nuevo hijo?

-En el mejor momento de mi vida, el de mayor madurez y estabilidad en todas las áreas. Milo llega en el tiempo de Dios, que siempre es justo y preciso.

-¿En qué quedaron los planes de boda?

-Inicialmente estaba establecido que sería el 16 de diciembre, pero por la pandemia decidimos moverla un mes hacia adelante, para asegurarnos la llegada de los invitados, que vienen de distintas partes del mundo. Será el 16 de enero. María Gabriela quiere hacer una ceremonia chamánica y yo una cristiana, por lo que decidimos que será una mezcla de los dos: con un chamán y mi pastor. Va a ser un evento íntimo y familiar, con algunos amigos invitados. Vamos a unir nuestras vidas en la playa, con los pies en la arena y ante el turquesa Caribe mexicano como testigo.

