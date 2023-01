De Charlotte Caniggia a Erica García, quiénes son los 16 participantes de El Hotel de los Famosos 2

escuchar

¡La cuenta regresiva ya empezó! Esta noche, a las 22.30, El Hotel de los Famosos volverá a abrir sus puertas por la pantalla de eltrece. Con Carolina “Pampita” Ardohain y Leandro “Chino” Leunis en la conducción y un grupo de expertos que comandará las distintas áreas del hotel (Gabriel Oliveri será el gerente, Christian Petersen dirigirá la cocina, José María Muscari será el coach de convivencia, Juan Miceli, el responsable de jardinería y Locho Loccisano, el host digital), esta nueva temporada promete ser tan picante y competitiva como la primera, donde Alex Caniggia resultó ganador.

Como en la propuesta anterior, los 16 participantes -que competirán por 15 millones de pesos- serán personalidades del ambiente muy diferentes entre sí. Desde actores y cantantes hasta deportistas e influencers, te contamos quienes son los elegidos para hospedarse en esta mansión de Cañuelas.

Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia intentará seguir el legado de su hermano Alex, ganador de la primera edición

Ella es la hermana del primer campeón de este reality y una experta en este tipo de formatos. Hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, Charlotte debutó en el medio mostrando su propia vida en Caniggia libre, bailó varias veces en la pista de Bailando por un sueño, se animó a cocinar en MasterChef Celebrity y hasta se disfrazó en ¿Quién es la máscara? Sin dudas será una de las más divertidas del programa y le aportará toda su inocencia y glamour a la competencia. Si bien anticipó que no le tiene miedo a la limpieza ni tampoco a ensuciarse en el barro, el punto débil de la mediática serán los juegos con destreza física, ya que según su hermano Alex, ella “es muy vaga”. “Alex me dio tips y me dijo que me haga amiga de todos, que vaya viendo quién es quién. Soy antisocial, me gusta estar con poca gente. Cuando estén todos peleándose me iré a la naturaleza”, confesó en Socios del espectáculo sobre los consejos que le dio su “bro” para que el título vuelva a quedar en la familia.

Rocío Marengo

Rocío Marengo es una experta en el mundo de los realities y promete darlo todo en esta nueva competencia Instagram Rocío Marengo

Su segundo nombre es “reality”. Tras haber participado en 15 programas de este estilo (entre los que se encuentran Expedición Robinson, Patinando por un sueño, Bailando por un sueño, La Academia y MasterChef Celebrity de Argentina y Chile), Rocío Marengo es una gran candidata a ganar la competencia por su desparpajo, simpatía y frontalidad. “Soy competitiva, me gusta ponerme a prueba y desafiarme a mí misma. Hay que ponerse a correr, a saltar en el barro”, dijo en Socios del espectáculo sobre cómo será su desempeño en El Hotel de los Famosos 2.

Fernando Carrillo

Fernando Carrillo asegura que extrañará mucho a su hijo de un año, Milo

Fernando Carrillo será uno de los galanes del hotel. Protagonista de telenovelas como Abigaíl, La dama de rosa, María Isabel, Rosalinda y Siempre te amaré, el ex de Catherine Fulop no dudó en hacer las valijas y volar a la Argentina para sumar un nuevo desafío a su carrera. De hecho, en los últimos años se ha alejado de su faceta actoral en pos de un perfil más mediático: participó en el reality Pareja Perfecta en Chile, fue parte de Bailando 2016 y desde hace un tiempo vende fotos eróticas a través de una reconocida plataforma. En pareja con María Gabriela Rodríguez, una artista venezolana, el actor fue papá de Milo en 2021. “Es la primera vez que no fui infiel en una relación. Mi esposa y mi hijo son lo que más voy a extrañar”, reconoció.

Delfina Gerez Bosco

Delfina Gerez Bosco, la ex bañera de Marley, llevará la delantera en los juegos acuáticos

Si bien debutó como modelo, Delfina Gerez Bosco se hizo famosa por ser la guardavidas de Marley en el ciclo de entretenimientos El Muro Infernal. Luego, su carrera en el mundo de la moda siguió con más fuerza y hasta incursionó como conductora y panelista de diversos programas. En 2017 se casó con Fernando Beni (un hombre vinculado al mundo del automovilismo), con quien tuvo a su hijo, Gennaro. En plena pandemia, la morocha fue diagnosticada con un tumor ginecológico benigno del cual debió ser operada. “Era del tamaño de la cabeza de un bebé. Hay personas que tienen sobrepeso que no se dan cuenta, pero el tumor pesaba 750 gramos. Me molestaba para ir al baño, me presionaba la vejiga”, contó una vez recuperada.

Sebastián Cobelli

Sebastián Cobelli es el que más chances tendrá en los juegos de destreza física por su pasado como futbolista. Jugador de clubes nacionales como Newell’s, Belgrano y Huracán, el delantero central también jugó en Italia, Francia y Colombia. Su temperamento y su buen nivel físico lo convirtieron en un referente de todos los equipos que integró, una carta que sin dudas usará a favor para convertirse en líder dentro del hotel. Desde hace un tiempo, el rosarino se ha convertido en una estrella de las redes sociales por las divertidas historias que sube junto a su mujer, Fernanda Vives, con quien está casado desde hace más de una década y tiene dos hijos: Brisa y Rocco.

Mimi Alvarado

Conocida por ser la novia de El Tirri y por su personalidad explosiva, Mariela “Mimi” Alvarado se lució en la televisión argentina como panelista de varios programas. En el último tiempo, la dominicana abrió un restaurante en su tierra natal y lanzó una línea de cremas y makeup. Su relación a distancia con el primo de Marcelo Tinelli cada tanto despierta rumores de ruptura, algo que ellos se encargan de desmentir en cada oportunidad.

Alejo Ortiz

Quizá su nombre sea uno de los que más sorprenda debido a su bajo perfil en el medio. Hijo de la fallecida actriz Susana Ortiz, este actor debutó en el medio de adolescente y ha participado en producciones como Verano del 98, Chiquititas, Botineras, Don Juan y su bella dama y Sos mi hombre, entre otras.

Erica García

Erica García le pondrá rock a la convivencia de El Hotel de los Famosos 2 Instagram

Ella será la encargada de ponerle música a las noches de fogata en el hotel. Referente del rock nacional y compositora de hits como “Positiva” y “Vete destino”, la cantante (que también ha incursionado en el mundo de la actuación) es reconocida por su carácter fuerte, algo que tendrá que dominar si no quiere ir a la H todas las semanas.

Martín Coggi

Él es el hijo de uno de los exboxeadores más populares y queridos del país, el excampeón del mundo Látigo Coggi. Apodado “El Principito”, este joven que empezó siguiendo los pasos de su padre y obtuvo los títulos argentino, latino e intercontinental, el año pasado dio un giro inesperado a su carrera, al cambiar los rings por los sets de filmación. Al parecer, la pasión de Martín Coggi por la actuación no es nueva, ya que cuando terminó el secundario estudió teatro y puesta en escena.

Abigail Pereyra

Ella es otra de las participantes que tiene experiencia en realities. Tras hacerse conocida en la pista del Bailando como partenaire de Gustavo Guillén, en 2007, la uruguaya mostró sus dotes como bailarina y cantante en Stravaganza, el éxito teatral de Flavio Mendoza, y luego sus habilidades en las hornallas de MasterChef Celebrity Uruguay. Además de su simpatía y talento, Abigail Pereyra es reconocida por su lucha por los derechos LGBT.

Federico Barón

“Mucha suerte y... ¡no me nombres!”, le dijo su hermana Jimena Barón tras enterarse de su participación en El hotel de los famosos 2. Si bien en parte su fama se debe a ser “el hermano de”, lo cierto es que Federico Barón también hizo una carrera actoral dentro del medio. Producto de la factoría Cris Morena, el actor participó en Chiquititas, Sueña Conmigo, Los Grimaldi, Un gallo para Esculapio y Millennials. Tiene una hija llamada Matilda, a quién sin dudas extrañará horrores durante estos meses.

Marian Farjat

¡De la casa al hotel! Ella se hizo conocida por ser parte de Gran Hermano 2015. Y si bien no ganó el reality, su explosivo romance con Brian Lanzelotta la convirtió en uno de los personajes más recordados en la historia del programa. Tras su salida de la casa, Marian Farjat siguió en el centro del radar mediático por su desempeño como panelista en algunos programas, sus incursiones dentro de la música y sus cirugías estéticas. ¿Podrá aguantar el encierro por segunda vez?

Emiliano Rella

Sin dudas, Emiliano Rella será uno de los encargados de ponerle humor a la convivencia. Actor y conductor, debutó en una publicidad de una famosa cerveza y pasó por éxitos como Aprender a volar, Frecuencia 04, Rincón de luz, El diario de Operación Triunfo y Vivo para vos e hizo temporada en Carlos Paz.

Florencia Moyano

Ella es una chica Combate. Patinadora artística y medallista internacional, Florencia Moyano salió del famoso ciclo de juegos de canal 9 junto a Flor Vigna y Mica Viciconte. Luego, fue convocada por Flavio Mendoza para participar de su obra teatral Mahatma, donde mostró su gran destreza para las piruetas y acrobacias, algo que sin dudas la hará correr con ventaja en los juegos del hotel. En el último tiempo, esta influencer -que es muy popular en Tik Tok- estuvo radicada en Miami junto a su pareja pero, al separarse, decidió aceptar esta propuesta de eltrece y volver al país.

Enzo Aguilar

Enzo Aguilar es una verdadera estrella en Tik Tok. Abordar temas de la vida cotidiana con ironía y mucho humor es la clave que encontró este tucumano para hacerse un lugar en las redes, cosechar más de 400 mil seguidores y hasta realizar giras por todo el país. Su look, su temperamento y su historia de vida sin dudas darán que hablar dentro del hotel.

Juan Manuel Martino

Juan Manuel es el hermano de Majo Martino, otra de las participantes que estuvo en la primera temporada de El hotel de los famosos y que no pasó inadvertida. Modelo y actor, Juan Manuel Martino participó en películas como Sólo se vive una vez, protagonizada por Peter Lanzani y Darío Lopilato. Sin embargo, saltó a la fama por su intercambio de likes con Ricky Martin en las redes. “Somos conocidos de Instagram, hay buena onda”, reveló en una nota con Pronto.

