Abigaíl: la novela que reunió a la pareja más hot de Venezuela, le brindó una proyección internacional y selló el final de su romance

Abigaíl fue una de las telenovelas más vistas en nuestro país, en 1989. Fue emitida por Canal 11 y se convirtió en la puerta de entrada al país de sus protagonistas, Catherine Fulop y Fernando Carrillo. Por ese entonces, él ya era uno de los galanes favoritos de las telenovelas venezolanas y ella estaba dando los primeros pasos en la actuación, con muy buen pronóstico. Desde el primer momento fueron una de las parejas más mediáticas de la televisión, lo que despertó el interés del público por su vida privada, sobre todo luego de que se hiciera realidad la historia de amor que vivían en la ficción. La popularidad de la tira y de los actores creció al mismo ritmo que su relación.

La novela, de 257 capítulos, fue emitida en Venezuela en 1988 y 1989, y el éxito hizo que se le sumaran más y más emisiones; tan larga fue que todavía hoy, allí dicen “vas a seguir, Abigaíl”, para referirse a una situación que se prolonga en el tiempo, que parece no terminar nunca.

Un amor de ficción se hace realidad

Fulop y Carrillo se enamoraron y se casaron poco después de finalizar la tira, en 1990. La química de la pareja fue tan fuerte que traspasó la pantalla y los productores se esmeraban en contratarlos. Inmediatamente después de Abigaíl protagonizaron Pasionaria, también en su país natal, y en 1993 la actriz llegó a Buenos Aires para protagonizar Déjate querer, con Carlos Mata. Carrillo vino unos meses más tarde, para hacer Cara bonita con su mujer, e intentar replicar el éxito de las anteriores tiras. Pero las cosas no salieron como esperaban, y si bien la novela tuvo buena repercusión, ese año se separaron y la magia difusa entre la realidad y la ficción, se apagó.

Abigaíl estuvo al aire en más de 20 países y en, al menos, 26 canales de televisión en todo el mundo. El primer capítulo se emitió el 4 de octubre de 1988 y finalizó el 30 de diciembre de 1989, en Radio Caracas Televisión (RCTV). Con dirección de Tito Rojas y creada por Inés Rodena, los guiones eran de Mariana Luján (seudónimo de Rodena), Alberto Gómez, Amparo Montalva, María Helena Portas y Elizabeth Alezart, y cuentan que los libretos se escribían prácticamente sobre la marcha, y que la tarde anterior entregaban el que se grabaría al día siguiente. “ Había muy buen ambiente, mucha hermandad entre los actores y eran muy unidos todos y eso se reflejaba en la pantalla ”, dijo alguna vez el director.

Un gran elenco acompañaba a Fulop y Carrillo: Hilda Abrahamz, Rosita Vásquez, Adolfo Cubas, Roberto Moll, Guillermo Ferrán, Virginia Urdaneta, Dalila Colombo, entre otros. Abigail fue el debut de Manuel Carrillo, hermano menor de Fernando y de gran parecido físico, por lo que lo seleccionaron para que personificara a su hijo; ese fue un enganche más para los ávidos televidentes.

Identidad, locura y carencias

La trama contaba la historia de Abigaíl (Fulop), una joven caprichosa, hija única de un acaudalado hombre de negocios, que se enamora del profesor de literatura, Carlos Alfredo (Carrillo). La pareja tiene un hijo que ella entrega a una taxista desconocida en un momento de desvarío mental. Cuando se da cuenta de lo que hizo, Abigaíl intenta recuperar al niño, pero no lo encuentra. Este hecho los separa, cada uno sigue su camino e inician otras vidas hasta que un ladrón entra a la mansión de Abigaíl, lo que provoca que la historia vuelva a sus inicios. ¿La razón? Cheíto es quien entra a robar, por necesidad, claro, sin sospechar que el objetivo es la casa de su madre biológica, a quien nunca conoció.

Polémica en ese momento, la novela hablaba de amor y desamor, de encuentros y desencuentros, pero también de conflictos de identidad, de locura y de carencias. Basada en la telenovela venezolana Raquel, de 1973, tuvo otras versiones: Luisa Fernanda en 1999, también en Venezuela, y Marina en el 2006, en la cadena Telemundo, Los ricos también lloran, con Verónica Castro, María la del barrio, con Thalía, y Sin ti, con Gabriela Rivero.

Fulop llega a nuestro país

La buena estrella de Abigaíl empujó a la popularidad a Fulop y Carrillo, que pronto recibieron propuestas de trabajo de España, Argentina y otros países de Latinoamérica. Eligieron venir a Buenos Aires y ella protagonizó Déjate querer, como heroína de otro exitoso actor venezolano, Carlos Mata. Unos meses más tarde, también aterrizó Carrillo en nuestro país.

Volvieron a unirse en la ficción de Cara bonita y fue entonces cuando la historia de amor se quebró, aunque dicen que la crisis venía de mucho antes, incluso desde el mismo día del casamiento. Muchos años después, Fulop contó en Podemos hablar (Telefe): “ Me confesó que había estado con una chica la noche misma de nuestro civil. Nos casamos y cada uno se fue para su casa, en esa época cada uno vivía con sus papás. Me lo dijo la noche de bodas para hacer borrón y cuenta nueva, porque nos casamos por Iglesia. Dijo que fue con una vecina en el ascensor, cuando volvía a su casa. Él supuso que a mí me pasaba como a él, que a cada dos pasos se le regalaban, y como estábamos recién casados, quería empezar desde cero. Fue algo muy duro, me pidió perdón, yo lo perdoné y seguimos nuestra relación, pero las fallas continuaron. Ese día dije ‘me divorcio’, pero como la gente no apostaba a la pareja, yo quise darle una oportunidad porque era una buena persona”.

En Cara bonita, Fulop conoció a Osvaldo Sabatini, en su debut como actor. Y la magia que había nacido con su partenaire de Abigail, terminó de desvanecerse.