Fiesta de "Feministas en falta" en Villa Ocampo

El libro de Mercedes Funes, que va por su segunda edición, fue presentado por Graciela Borges en Mar del Plata Crédito: Gentileza

Malú Pandolfo 15 de noviembre de 2019

"El feminismo logró sacar muchos temas del clóset: la violencia, el aborto, los abusos. Creo que llegó la hora de hablar también de nuestras discusiones, sin que eso rompa nuestras conquistas", afirma Mercedes Funes, autora del libro Feminista en Falta. Contradicciones, relatos y preguntas de una revolución en marcha (Galerna), del que está a punto de lanzarse su segunda edición. Un suceso desde que llegó a las librerías, en agosto pasado, el libro se volvió a presentar ayer, en Mar del Plata, en el Centro Cultural Villa Ocampo, con Graciela Borges como madrina de lujo.

Periodista, politóloga, escritora y una de las fundadoras del movimiento "Ni una menos", Funes conoce la aceptación de su libro por parte del público y de la crítica y recuerda cómo se gestó: " Feminista en Falta surgió de charlas en voz baja, de chats apurados con amigas cercanas; de la sensación de que algunas cosas de las que hablábamos no podían decirse en voz alta. En algún momento pensé: ¿por qué no se puede? Si somos tantas y tantos hablando de lo mismo en susurros, si a todos nos convocan estos temas, pero todos sentimos que nada de esto puede salir de la charla privada, ¿no es una razón, justamente, para convertirla en un debate público?".

Durante la presentación marplatense del libro, casi como un off del 34° Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esa ciudad, entre Funes y la Borges se produjo una interesante charla y un rico intercambio de anécdotas. Feminista en Falta toma como punto de partida "las conquistas obtenidas, como la condena colectiva a la violencia machista, y pone en tela de juicio al propio feminismo, buscando una mirada pluralista y liberal desde una pregunta: ¿qué es ser una mala feminista?", relató Funes.

Entre anécdotas y "declaraciones valientes", como las llama la Borges, la actriz dijo: "Este libro vale la pena, porque las ideas y la mirada de Mercedes siempre valen la pena." Antes del brindis y al igual que en la presentación en la casa de Victoria Ocampo en Buenos Aires, Borges bautizó con champagne la publicación de Galerna. " Feminista en Falta no podía tener mejor madrina que Graciela, por muchas cosas que varios de los que están acá y la conocen saben que tienen que ver con una manera de pensar al mundo y al feminismo con la que me identifico y reivindico: Graciela es una protagonista del cine y de la vida y sobre todas las cosas es una mujer a cargo, que ha amado, ha sufrido y se la ha bancado sola sin victimizarse: porque es brillante, porque es par, cuando no es más, muchísimo más que la mayoría de los mortales. Una mujer que se ríe de todo, pero también de sí misma."