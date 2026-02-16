“Gritos visuales”: mujeres en el Macba, contra el abuso de poder y la misoginia

Fotografías y videoinstalaciones de mujeres artistas de diferentes generaciones y nacionalidades confrontan con cierto horizonte discursivo negacionista de la violencia contra las mujeres y a la vez reafirman el poder de la representación en El grito de los cuerpos, al cuidado de la artista y profesora Karina Acosta, en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Macba), hasta el 8 de marzo.

Mediante la representación -que incluye la transformación e incluso la deformación- del cuerpo, las obras de Ana Mendieta, Marie Louise Alemann, Liliana Maresca, Graciela Sacco, Lucila Mayol, Nicola Costantino, Ailen Vieytes de Simone, Orlan, Pilar Albarracín y Natacha Voliakovsky arengan contra el abuso de poder y la misoginia de modo original y contundente. Sin seguir un orden cronológico, se exhiben obras que van de 1966 a 2025.

Autorretrato de la española Pilar Albarracín Macba

Acosta convocó a un “seleccionado intercontinental” de artistas. Algunas obras pertenecen al acervo del Macba (los autorretratos de la francesa Orlan y de la española Pilar Albarracín, que aparece como una bailadora de flamenco amordazada en una cantina), otras son de colecciones privadas y otras cedidas a préstamo por la galería Rolf Art. “Fui a la trastienda de Rolf y elegí las obras que quise”, cuenta la curadora a LA NACION. Allí seleccionó piezas de Liliana Maresca, con osados desnudos sobre páginas de diarios; de Marie Louise Alemann y las célebres “bocanadas” que Graciela Sacco realizó entre 1993 y 2023.

La artista francesa Orlan donó obras al Macba Fabián Marelli

La serie de autorretratos Variaciones cosméticas faciales de la cubana Ana Mendieta, que murió en circunstancias aún sin aclarar, tras una discusión con su esposo, el escultor estadounidense Carl Andre, en 1985, pertenecen a una colección privada y se asemejan a las fotografías que, tiempo después, hicieron famosa a Cindy Sherman. En sus obras, al modificar el color de su piel o pelo, la artista reflexiona sobre la identidad sexual y racial. En un grito mudo, todas las imágenes miran a los espectadores.

Fotos de Ana Mendieta en "El grito de los cuerpos", en el Macba; la artista cubana se anticipó a la estadounidense Cindy Sherman Fabián Marelli

A las siete artistas “mainstream”, Acosta sumó otras de artistas emergentes: Lucila Mayol, con un espectral site-specific donde se retroproyectan videos caseros sobre un soporte frágil (musicalizados por la artista residente en Berlín Lea Marie Uria); Ailen Vieytes de Simone y Natacha Voliakovky, que en diciembre de 2025 realizó en la sala del primer piso del museo una audaz performance con noticias publicadas en medios gráficos sobre la violencia que sufren migrantes, mujeres y disidencias sexuales. Masticó cada recorte hasta formar un bolo, “transformando lo simbólico en materia física imposible de tragar”, dice la curadora. Sus performances se presentaron en Estados Unidos (donde reside), Chile, Colombia, Grecia, Italia e Inglaterra. Un registro audiovisual se exhibe en la muestra.

Obra de Nicola Costantino Fabián Marelli

La muestra está curada como si fuera un largo plano secuencia donde el espectador reinventa el recorrido. La primera obra es una “maternidad” de Nicola Costantino, con su hijo y su doble. “Es la única obra que no nos está mirando, pero de alguna manera abre el trayecto, mientras que la de Orlan, que trabajó la selfie antes que nadie, nos mira a todos”, indica Acosta. Las obras de Liliana Maresca interactúan con el pasado reciente: la artista posa desnuda sobre imágenes ampliadas de diarios donde se ven retratos de los expresidentes Carlos Menem, Bill Clinton y el genocida Emilio E. Massera.

Tomas directas y espectrales de Ailen Vieytes de Simone Macba

Los retratos de Marie Louise Alemann, entre ellos, uno de Narcisa Hirsch (en una “matrioshka de artistas”, apunta Acosta), presentan una interfaz de fotos originales y otras apenas retocadas de la misma persona. “Estas fotos son la abuela de la IA”, grafica la curadora sobre la transfiguración de imágenes. Al lado, se ven las hechizantes tomas directas, que parecen sacadas de una película de David Lynch, de Ailen Vieytes de Simone, la artista más joven del conjunto.

El 26, y el 5 y el 12 de marzo a las 19 continuarán los encuentros, en el primer piso del Macba, del taller de lectura y cine debate coordinado por Ana Sevilla y Delfina Imosi, relacionado con El grito de los cuerpos. Y el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, curadora, artistas participantes y referentes de diferentes campos de investigación conversarán con el público en el cierre de la exhibición.

La brasileña Carla Chaim expone por primera vez en la Argentina, en el Macba Fabián Marelli

En simultáneo, se exponen también hasta el 8 de marzo otras dos muestras protagonizadas por artistas mujeres en el museo santelmitano. Por un lado, Suspensión, de la brasileña Carla Chaim (San Pablo, 1983). En su primera muestra individual en Buenos Aires reúne, en dos salas del subsuelo, dibujos y fotos que exploran los límites físicos y simbólicos del cuerpo, registros performáticos, bocetos y una arquitectura hecha de papel y escombros. Chaim se impone ciertas “restricciones creativas” a la hora de pintar, fotografiar o intervenir el espacio, que se vuelve parte de la obra. Con el apoyo de la galería Raquel Arnaud y la curaduría de Natalia Sosa Molina y Victor López Zumelzu, la artista propone un territorio donde el cuerpo deviene en medida, herramienta y límite.

El cuerpo opera como medida y límite en las performances de Chaim Fabián Marelli

Y en la planta baja del Macba se ofrece Pulsaciones. Mujeres en la colección, con obras de geometría abstracta (y lírica) del acervo del Macba, entre ellas, recientes adquisiciones como las dos formidables pinturas de Mónica Girón y Fabiana Barreda. Al cuidado de Sol Santich, la muestra se completa con obras de Josefina Robirosa, María Silvia Corcuera, Silvia Gurfein, Graciela Hasper, Cristina Rochaix, Gabriela Boer, Cristina Schiavi y Mariela Scafati.

Obra de Graciela Hasper que integra la muestra "Mujeres en la colección" Fabián Marelli

Para agendar

Las tres muestras se pueden visitar en el Macba (avenida San Juan 328) de lunes a domingo, feriados inclusive, de 12 a 19. Entrada general: $ 8000; estudiantes, jubilados y docentes acreditados, $ 4000 (al igual que niños de seis a doce años). Menores de seis años no pagan entrada.