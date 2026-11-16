Finlandia ofrece un viaje gratis a 16 solteros del mundo para conocer personas y disfrutar de una cena especial

Finlandia, reconocido como el país más feliz del mundo, lanzó una convocatoria para elegir a 16 solteros internacionales que quieran vivir una experiencia diferente. Los seleccionados disfrutarán de cuatro días de viaje completamente gratis, con todos los gastos cubiertos por la organización.

La iniciativa, llamada “Finnish Dinner Date”, es organizada por Visit Finland. Según explica la entidad en su página oficial, la propuesta busca dar a conocer la gastronomía del país y conectar a los viajeros con personas solteras de la región.

Para lograrlo, los participantes tendrán actividades culturales y gastronómicas en Helsinki o Tampere. Además, compartirán una cena grupal con habitantes locales, en la que podrán descubrir algunos de los sabores tradicionales de Finlandia.

Finlandia busca conectar a solteros internacionales con habitantes locales mediante una experiencia gastronómica

¿Qué incluye el viaje a Finlandia?

La experiencia combinará turismo, comida y encuentros sociales. Entre los beneficios anunciados se encuentran:

Cuatro días de actividades con los gastos del viaje cubiertos.

Experiencias culturales y gastronómicas.

Una cena con personas solteras de Finlandia.

Actividades en Helsinki o Tampere.

Degustación de menús especiales para cada región.

Por otra parte, las cenas tendrán propuestas creadas por dos reconocidos cocineros. En Helsinki, el menú estará a cargo de Adele Kinnunen, jefa de cocina del Café Savoy, mientras que en Tampere será diseñado por Henry Tikkanen, quien representó a Finlandia en el concurso Bocuse d’Or.

¿Cómo participar en Finnish Dinner Date?

La convocatoria estableció dos pasos para presentar la solicitud:

Grabar un video: los interesados debían responder en inglés la pregunta: ¿Qué servirían en una cena romántica y por qué? Después, tenían que publicarlo en Instagram, TikTok o YouTube con el hashtag #FinnishDinnerDate y etiquetar las cuentas oficiales de Visit Finland.

Completar el formulario: debían ingresar a la página oficial de Finnish Dinner Date, llenar la solicitud y adjuntar el enlace de la grabación.

El plazo para participar terminó el 10 de noviembre de 2026 a las 11:59 a. m., hora de Finlandia. Ahora, los interesados deberán estar atentos al anuncio de los 16 seleccionados, previsto para el 1 de diciembre a través de las redes sociales de Visit Finland.

Por Katherine Shirley Bravo