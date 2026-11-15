Trabajó varios años en un hotel y reveló lo que los huéspedes no deben hacer nunca: “No me importa lo adicto que seas al café, no toques la cafetera”

El sector hotelero atraviesa un escrutinio constante respecto a sus protocolos de limpieza. Angela Riihiluoma, una exintegrante del equipo de marketing en un establecimiento turístico, publicó una serie de advertencias sobre el mantenimiento real de las habitaciones. A través de la red social TikTok, la mujer divulgó información que calificó como secreta tras conversar con un superior de dos décadas de trayectoria en la industria. Sus declaraciones alcanzaron seis millones de reproducciones y generaron debate sobre los riesgos sanitarios presentes en hoteles.

La excolaboradora puso el foco en la cafetera de uso individual. Riihiluoma instó a los viajeros a prescindir de este dispositivo bajo cualquier circunstancia. “No me importa lo adicto que seas al café, no toques la cafetera”, sentenció en su video. Según su relato, numerosos clientes utilizan el artefacto como un urinario, una práctica que convierte al objeto en un foco infeccioso peligroso. Esta advertencia abre un interrogante sobre los procesos de desinfección en áreas donde los huéspedes esperan garantías de pulcritud.

La exempleada del hotel dijo que las máquinas de café son utilizadas para orinar (Fuente: Pexels)

Otro elemento señalado por la mujer refiere a los vasos dispuestos en los baños de los cuartos. La exempleada cuestionó la dinámica de trabajo del personal de limpieza, quienes carecen de tiempo suficiente para ejecutar un lavado profundo. Los recipientes reciben apenas un producto desinfectante de forma superficial. Este procedimiento insuficiente representa un riesgo para quienes arriban al alojamiento tras la salida de otros pasajeros. La rapidez en la rotación de los cuartos sacrifica, en muchos casos, la correcta higiene de los utensilios de uso personal.

Riihiluoma también cuestionó el empleo de las hieleras metálicas o de plástico. Ella recomendó evitar su uso si el recipiente carece de una protección de plástico original. La mujer observó que los clientes suelen usar estos objetos como receptáculos para el vómito o para orinar, a pesar de la proximidad del sanitario. Estas acciones ocurren con una frecuencia alta dentro del rubro, según su experiencia personal. El desprecio por las normas básicas de convivencia por parte de algunos turistas impacta de forma directa sobre la salud de los usuarios siguientes.

Según la mujer, los clientes del hotel defecan en la ducha (Fuente: Pexels)

En cuanto al descanso, la exintegrante del staff sugirió evitar el contacto directo con la cubierta superior de la cama. La recomendación principal consiste en retirar las colchas decorativas y depositarlas en el suelo de inmediato. Además, la mujer mencionó la higiene de los pisos. Al utilizar las pantuflas que ofrecen los hoteles, la suela se ensucia debido a la acumulación de suciedad en las alfombras o superficies, las cuales no reciben siempre un tratamiento profundo.

Por último, Riihiluoma reveló un hábito inquietante por parte de algunos huéspedes: la defecación dentro de la ducha. Este comportamiento deja el espacio en condiciones sanitarias precarias para los siguientes ocupantes. Las revelaciones de la mujer buscan concientizar sobre el cuidado personal necesario durante las estadías en establecimientos donde el aseo no siempre garantiza una higiene total para el cliente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA