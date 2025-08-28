Flecos, cuero y botas XXL: el impactante paso de Juliana Awada y su hija Valentina en arte ba

Con looks en sintonía pero con improntas propias, la ex primera dama y su hija mayor marcaron tendencia en la apertura de arteba 2025

LA NACION Escuchar Nota

La apertura de arteba 2025 volvió a convertirse en vidriera de tendencias y, entre los flashes, hubo una dupla que acaparó todas las miradas: Juliana Awada y su hija Valentina Barbier. Madre e hija llegaron al evento con looks que mezclaron sofisticación, frescura y un guiño generacional que no pasó inadvertido.

En la pasarela improvisada que suele ser la preapertura de la feria, Awada eligió un total black de impacto: un conjunto con falda de flecos, botas XXL y un blazer de cuero, una apuesta elegante y potente que dialogó con la energía nocturna del arte contemporáneo. A su lado, Valentina mostró una impronta distinta, joven y atrevida, que rápidamente se llevó la atención de la prensa especializada.

Juliana Awada en arteba

La hija mayor de Awada apostó por una fórmula que mezcla sensualidad y desenfado: body de encaje negro con transparencias, jean de tiro alto y blazer de cuero negro, completado con botas y un bolso trenzado en tono marrón. La combinación de encaje y denim aportó ese contraste entre lo delicado y lo urbano que define a buena parte de la moda actual.

El conjunto de Valentina funcionó como contrapunto perfecto al look monocromo de su madre. El detalle del bolso marrón fue clave para cortar el negro absoluto y darle un acento cálido al conjunto.

La prensa destacó la química entre ambas y el efecto conjunto que lograron: Awada con un outfit pulido y de reminiscencias glam, y Valentina con un estilo fresco y versátil, capaz de transitar entre lo trendy y lo clásico. La revista Ohlalá! habló de un dúo que “deslumbró” en la feria, aludiendo tanto a la sincronía madre-hija como a la manera en que marcaron agenda de estilo en un evento cultural.

Camila Pitana, Juliana Awada y Valentina Barbier

Más allá de la moda, la aparición conjunta en arteba volvió a poner a Valentina Barbier en el radar mediático. La joven, que vive en Europa por sus estudios, regresó a Buenos Aires para acompañar a su madre en uno de los encuentros culturales más importantes del año. Su presencia confirmó lo que varias revistas de lifestyle vienen subrayando en los últimos meses: que tiene carisma propio y que, con apenas 21 años, sabe cómo captar la atención de las cámaras.

El contraste de encajes, denim y cuero negro no solo sintetizó tendencias de la temporada, sino que también proyectó un mensaje: Valentina empieza a consolidar un estilo propio, sin despegarse de la elegancia innata de Juliana Awada, pero con una impronta personal que la distingue en cada aparición pública.

Valentina Barbier, Angie Landaburu y Juliana Awada

En un evento donde se cruzan artistas, coleccionistas y celebrities, madre e hija se transformaron en protagonistas de una noche en la que el arte y la moda volvieron a caminar de la mano.