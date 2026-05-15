Qué dice la psicología sobre las personas que usan gorra todos los días

La psicología moderna analiza objetos cotidianos para comprender aspectos profundos de la conducta humana. En este contexto, el uso frecuente de la gorra revela detalles sobre la personalidad, las emociones internas y la manera en que los individuos se presentan ante el mundo. Aunque muchos consideran este elemento como simple complemento estético, los especialistas en salud mental sostienen que su elección responde a motivaciones vinculadas con la identidad, la seguridad y el control.

Especialistas en salud mental analizaron los motivos detrás de la elección de este accesorio (Foto: Pixabay)

La gorra, por ejemplo, posee un origen histórico ligado al estatus social y a la ocupación. En la Grecia y la Roma antiguas, los militares y los atletas usaban estos objetos como parte de su indumentaria distintiva. Con el transcurso de los siglos XVIII y XIX, su uso se trasladó a la clase trabajadora. Sin embargo, el formato moderno, similar a la versión de béisbol, surgió en Estados Unidos durante el siglo XIX a través de los equipos deportivos. En la actualidad, este accesorio busca cubrir la cabeza y proteger los ojos de la luz mediante su visera, pero funciona también como un elemento central de la moda urbana.

La gorra busca cubrir la cabeza y proteger los ojos de la luz mediante su visera, pero funciona también como un elemento central de la moda urbana (AP Foto/Jae C. Hong) Jae C. Hong - AP

La psicóloga Karen J. Pine, autora del libro Mind What You Wear: The Psychology of Fashion, explicó que la vestimenta influye en la confianza y en la proyección hacia los demás. Según Pine, el uso de gorras responde a la necesidad de afirmar la identidad personal mediante tres puntos clave: la identidad y autoexpresión, el control y el empoderamiento, y la contextualización social. De este modo, la elección de este accesorio permite a las personas expresar sus intereses o afiliaciones de manera directa.

Por otro lado, un estudio del Colegio de Psicólogos SJ destaca una arista defensiva en este comportamiento. Según esta entidad, algunas personas eligen las gorras como un mecanismo de protección. Al cubrir parte del rostro, el accesorio disminuye la sensación de vulnerabilidad y aumenta la seguridad personal, sobre todo en situaciones marcadas por el estrés o la incertidumbre. Esta barrera física actúa como un escudo emocional que permite al individuo transitar contextos sociales complejos con una mayor percepción de control sobre su entorno inmediato.

Otro de los accesorios que se utilizan diariamente son las carteras. La denominada “psicología del bolso” ofrece otra mirada sobre las elecciones diarias de los accesorios. El estilo “crossbody” o bolso cruzado, tendencia popular en la actualidad, también arroja información sobre la psicología de quien lo porta. Los expertos señalan que esta forma específica de llevar el bolso funciona como un indicador de cautela. La posición cruzada sobre el cuerpo crea una barrera física que refleja una personalidad reservada o precavida, la cual prefiere mantener una distancia prudente con el entorno hasta alcanzar un nivel suficiente de seguridad.

Que una persona lleve el bolso cruzado puede significar que intenta establecer límites personales o protegerse emocionalmente (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Asimismo, el uso de este tipo de bolso es interpretado por los especialistas como una señal de practicidad. Las personas que optan por este diseño priorizan la eficiencia y la comodidad sobre la estética. Esta elección muestra una mentalidad enfocada en lo esencial y en la búsqueda de soluciones funcionales para sus tareas cotidianas. Así, la moda se convierte en un reflejo del mundo interior y de las estrategias que cada individuo adopta para gestionar su relación con los otros.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA