La artista que cautivó a Alberto Fernández pintó un mural en la chacra de un famoso

Florencia Aise (37) es la artista mendocina que hace unos meses llamó la atención de Alberto Fernández. Su visita a la Casa Rosada y una controvertida foto en el sillón de Rivadavia la puso en el centro de la opinión pública. Hoy, a la distancia, asegura que no se arrepiente de haber publicado una imagen del encuentro con el presidente en su cuenta de Instagram y reconoce que le fue útil para darle un “empujoncito” a su carrera en el país.

Desde hace seis años, aproximadamente, es amiga de Pancho Dotto (66), a quien conoció en una exposición en Miami. Distendida, lejos de la vorágine de la rutina, Florencia visitó El Refugio, la chacra que el legendario manager de modelos construyó en Entre Ríos. Fiel a su estilo -como el cuadro que le obsequió al Presidente- aprovechó su estadía para dejarle a su amigo una obra con su impronta.

“Lo pensamos con Pancho y nos inspiramos en la flora de la zona. Es una continuación de lo que hay acá y lo pintamos en el cuarto nuevo. A las puertas y ventanas rojas les pusimos frutos rojos. Para hacerlo utilicé óleos que me gustan mucho porque es un material muy noble”, explica Florencia sobre el imponente mural que pintó durante sus once días en El Refugio.

El comienzo. Parte de la pared aún en blanco, Florencia comienza a pintar el fondo de su obra.

Florencia definió el motivo del mural junto a Pancho: "Nos inspiramos en la flora de El Refugio, en lo que encontrás apenas abrís la puerta de esta habitación", dijo la artista.

Con andamios, alcanzó los rincones más altos de la pared.

-Para hacer tu trabajo ¿diseñas previamente un boceto en una superficie o computadora?

-No. Lo diseño en mi mente, porque si lo hago en otro lado siento que pierdo el tiempo porque esa no es la realidad. Hay que ir analizándolo en el lugar.

-En alguna oportunidad comentaste que no fuiste a una escuela de arte, ¿es así?

-Yo soy diseñadora gráfica y sé de todo lo que es diseño en computadoras. A la par, desde chiquita siempre me gustó pintar y aún sigo aprendiendo. Estudio a los grandes maestros y escucho mucho a los colegas. Me gusta probar técnicas nuevas. Soy bastante autodidáctica.

Mural pintado por Florencia Aise terminado

En los próximos meses, Florencia planea ayudar al anfitrión en la organización de la vendimia, un clásico de cada verano en El Refugio que en su próxima edición va a maridar arte y autos clásicos con el fruto de sus viñedos. “La fiesta va a ser en febrero y Pancho quiere que yo me encargue del tema arte, que convoque a todo tipo de artistas. Voy a invitar a un pintor talentosísimo experto en autos antiguos para que exponga junto a la colección que tiene Pancho. También habrá representantes de bodegas entrerrianas y enólogos conocidos. Va a ser algo espectacular”, explica entusiasmada.

Una vez que el mural estuvo terminado, Pancho y Florencia (junto a Crack, el golden retriever del manager de modelos) decoraron la nueva habitación. Trasladaron los muebles en una chata Ford A de 1929.

“Yo no estaba preparada para tanto lío”

Separada hace casi cuatro años del padre de sus hijas, de 17 y 11 años, Florencia se define “absolutamente libre”. Su llegada a la popularidad vino de la mano del mismísimo Alberto Fernández, que el pasado junio la invitó a almorzar a la Casa Rosada. Las imágenes de la artista sentada en el sillón de Rivadavia con Fernández a su lado, se viralizaron en las redes sociales y generaron todo tipo de comentarios y suspicacias. Pero la relación nació, casualmente, en otra vendimia...

-¿Cómo nació el contacto con el Presidente?

-Durante la fiesta de la vendimia, en marzo, el Presidente se sacó una foto con un cuadro que pinté yo y que le regaló el gobernador, Rodolfo Suárez. Yo subí en las redes la foto del cuadro que le entregaron agradeciéndole y él me contestó. Y ahí empezamos a conversar. Él mira las redes.

-¿Cómo fue conocerlo?

-En ese momento fue muy agradable conmigo. Fue una charla de arte. Él me preguntó si conocía la Casa Rosada. Yo le dije que no. Me dijo que cuando vaya a Buenos Aires le avisara y si quería podía pasar por allí que él me iba a mostrar las obras que había. El día que estuve en Buenos Aires le avisé y me invitó a almorzar. Yo comí pescado y él creo que carne con puré. Hablamos de arte. Sabe muchísimo de artistas contemporáneos y modernos.

En la vendimia, en Mendoza, el presidente recibe un cuadro pintado por Florencia Aise

-¿Él te comentó algo sobre la decisión haber subido las fotos en las redes?

-No, no. Me dijo que ‘no les de bolilla’ y que si no fuera mujer y joven no me habrían pegado tanto. Y que si hubiera sido un pintor, probablemente no habrían dicho nada.

-Y ahora que ya pasaron unos meses de aquel encuentro, ¿siguen en contacto?

-No, no. Fue solamente ahí. Tampoco yo estaba preparada para tanto lío. Una cosa es ser pintora y otra es ser mediática. Ya está. Era obvio que no íbamos a seguir en contacto.

En junio la artista y el primer mandatario compartieron un almuerzo en la Casa Rosada

A pesar de las críticas, Florencia asegura que no se arrepiente de haber publicado en las redes su encuentro con Alberto Fernández. “Sea quien sea el Presidente para mí fue un honor estar invitada a almorzar a la Casa Rosada. En lo profesional, eso me dio un empujoncito en el país porque yo vengo hace muchos años trabajando. Estoy en Wikipedia hace mucho tiempo. Me conoce mucha gente, pero más a nivel internacional. Lo del presidente me impulsó más en la Argentina. Gente que no conocía mi nombre ni mi obra a partir de eso la vio y me parece genial”, dice.

Florencia Aise en el sillón de Rivadavia

-¿Sabés si colgó el cuadro que le regalaste?

-Sí, me contó que lo colgó en el lugar donde tiene las guitarras, pero no sigo en contacto.

Actualmente, Florencia trabaja en un proyecto que representa “un feminismo poético”, que enaltece el rol de la mujer. “Son retratos en los que busco poner a la mujer en un rol donde se la muestra que es dura, pero divina a la vez. Y después, de esos cuadros fuertes o tristes, vienen otros que son de resurrección y que son felices, pero pintados con mi sangre”, explica.

Florencia Aise pasó once días en El Refugio, el lugar que Pancho presenta como "un Hotel de Campo para amigos". "La gente del lugar, en especial Robert y Estanislao, me atendieron de maravillas. Me quedé enamorada de Entre Ríos por su gente", asegura.