Francia 2019: Twitter elegirá los mejores posteos de la competencia

Twitter premiará a las mejores publicaciones

25 de junio de 2019 • 13:15

En lo que va del Mundial femenino de Francia 2019 y de acuerdo a un informe publicado por Twitter, la Argentina se ubica en el tercer lugar de los equipos con más menciones en la red social, lo que indica la importancia del mundial femenino para el público local.

El Mundial, que finaliza el 14 de julio, impulsó la conversación en las redes y Twitter premiará con el llamado GoldenTweet a los tuits más populares en múltiples categorías.

En el apartado de equipos, Estados Unidos encabeza la lista de conversaciones y dichas menciones en la red social coinciden con su predominio futbolístico. Luego, se ubicó Brasil y en tercer lugar la Argentina.

A lo largo del torneo, el equipo de análisis de Twitter trabajará para identificar los mejores tuits de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Francia, Alemania, Japón, México, España, Corea del Sur, Estados Unidos y Reino Unido.

Entre las jugadoras más nombradas en Twitter, hasta el momento, están: Marta Vieira da Silva (Brasil), Alex Morgan (Estados Unidos), Cristiane Rozeira (Brasil), Megan Rapinoe (Estados Unidos) y Christiane Endler (Chile).

La red social seleccionó como frases temáticas para las publicaciones los siguientes hashtags: #FIFAWWC, #DareToShine, #LeMomentDeBriller y #Ettie.

Pese a que se avecinan los partidos más trascendentes y la expectativa por la final, la semifinal y el tercer puesto; los partidos mejores posicionados en lo que va del torneo fueron: Estados Unidos vs. Tailandia, Brasil vs. Jamaica y Australia vs. Brasil.