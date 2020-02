Franco Masini. "La prioridad es mi carrera, pero no le cierro la puerta al amor"

Lookeado con un smoking y en la barra de un bar, Franco luce como un actor de Hollywood. Su base está en Vicente López, donde vive solo desde hace cuatro años, pero cuenta que siempre tiene la valija lista para salir de viaje. En Instagram lo siguen 1,9 millones. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Sensibilidad, pasión y capacidad para interpretar al otro. Eso es lo que se necesita para ser un artista según Franco Masini (25), quien después de tres meses de filmación en Europa, aterriza en Buenos Aires junto al elenco de Riviera para ponerle el cuerpo a las últimas escenas de la tercera temporada de la serie protagonizada por Julia Stiles (38) y Rupert Graves (56). "Ahora termino de filmar y viajo a México. No puedo decir mucho, pero voy a trabajar en un proyecto muy importante", dice sonriendo el actor y cantante.

-¿Cómo llegaste a este proyecto internacional?

-Necesitaban a un argentino que hablara inglés y me convocaron a una audición desde Inglaterra. Hice un Self- Tape que enviamos para allá que gustó mucho y decidieron incluirme desde el primer capítulo.

-¿Qué sentís cuando te ves trabajando con Julia Stiles, Rupert Graves o Poppy Delevingne?

-Aprendés todo el tiempo. Vivir tres meses en otro país con gente muy grosa a nivel actoral y con una cultura totalmente distinta es un crecimiento tanto en lo profesional como en lo personal.

"A veces, cuando uno está expuesto, la gente te conoce de una determinada manera y en la intimidad sos algo completamente distinto", afirma. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

"Si empezás con 'que sea de esta manera o que sea de la otra', terminás encerrándote en vos mismo y no hay nada que te venga bien", sostiene el actor. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

-¿Cómo trabajás tu seguridad?

-Es un trabajo de todos los días. La actuación es una profesión muy incierta, no sabés cuándo vas a tener trabajo y cuándo no. No creo que haya que sentir que cuando no estás trabajando es porque estás actuando mal. Van a aparecer momentos con mucho trabajo y otros que no, y eso no tiene que cambiar la seguridad que tenés en vos mismo. Claro que tengo mis inseguridades, pero intento focalizarme en ellas para ir resolviéndolas.

-¿Hacés terapia?

-Sí, una vez por semana, hace dos años. Me ayuda mucho en la vida diaria. Intento tener momentos para mí, trato de ir al cine una vez por semana y leo mucho.

-¿Qué leés?

-Novelas. Murakami me gusta mucho.

-¿Cómo fue pasar tantos meses fuera de tu casa?

-Todo nuevo. Llegué a Europa, todos hablaban en inglés y yo tenía que hablar todo el día en inglés. Estuve buscando mi lugar.

-¿Y cuál fue tu lugar?

-Fui con ganas de disfrutar de hacer lo que más me gusta y de todo lo que pudiera llegar a pasar. De golpe estuve en una fiesta y estaba Rami Malek, el actor de Queen. Otro día fui a comer con Simon Le Bon, el cantante de Duran Duran. Pasan cosas alucinantes.

-¿Qué te baja a tierra?

-Mi familia y mis amigos son mi cable a tierra. Los escucho muchísimo. Sin la fuerza de ellos se me haría muy difícil, sobre todo porque estás mucho tiempo viajando, mucho tiempo afuera, y son tiempos en los que no podés tener continuidad con un montón de cosas.

Con Julia Stiles y Rupert Graves en un alto de la filmación de la tercera temporada de Riviera, en Buenos Aires. Con sus compañeros de elenco, Franco compartió algunas salidas. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Luego de trabajar juntos, Franco entabló una gran relación con Julia Stiles Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

-¿Vivís solo?

-Sí, desde hace cuatro años. Vivo en Vicente López, donde viví siempre. Si me mudaba a algún lado iba a ser ahí porque tengo cerca a toda la gente que quiero.

-¿Vas al supermercado?

-Voy al supermercado, a la verdulería, hago todo yo.

-¿Preferís estar solo o acompañado?

-Aprendí a estar solo. Tiene sus momentos que están buenísimos y otros que no tanto.

-Hace poco sacaste un tema nuevo, "Dejar de extrañarte". ¿En qué te inspirás para componer tus canciones?

-En historias propias, de mis amigos, de gente y en mis observaciones. Siempre tienen algo personal. Creo que las canciones llegan cuando cuentan una historia y cuando uno puede sentirse identificado en algún punto.

"Si tengo un objetivo, intento lograrlo; si me faltan los recursos, busco la forma de conseguirlos; si no tengo el proyecto, trato de generarlo", cuenta. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

-¿Estás soltero?

-Estoy soltero y estoy bien. Dejo que la vida y el amor me sorprendan.

-¿Te gustaría que la persona que te enamore comparta tu profesión?

-No le pongo ninguna traba a nada. Creo que si empezás con "que sea de esta manera, o que sea de la otra", terminás encerrándote en vos mismo y no hay nada que te venga bien.

-¿Repetirías una relación con tanta exposición como la que tuviste con Cande Tinelli?

-No lo sé. Cada día voy viendo qué me pasa, qué quiero y adónde me proyecto. Hoy la prioridad es mi trabajo, pero no le cierro la puerta a ningún amor.

-¿Cómo te llevás con el tema mediático?

-Siempre lo tomé con calma porque no tengo nada que ocultar. No me gustan los conflictos ni exponer demasiado mi vida privada. Cuando sucede, dejo que suceda y si tengo que aclarar algo, lo aclaro.

-¿Cómo manejás la diferencia de vida con tus amigos?

-Yo soy el mismo con todos. Mis amigos conocen al Franco que a los 5 años actuaba frente al espejo. A veces, cuando uno está expuesto, la gente te conoce de una determinada manera y en la intimidad sos completamente distinto.

-¿Cómo te definirías a vos mismo?

-Intento superarme en lo personal y en lo profesional. Todos los días trato de generar nuevos desafíos que me saquen de la zona de confort para seguir aprendiendo. Creo que avanzás cuando tomás riesgos. Soy muy inquieto. Me molesta cuando me quedo estancado en un lugar. Quiero salir a buscar cosas, no sólo en la actuación, también en la vida. Si tengo un objetivo, intento lograrlo; si me faltan los recursos, busco la forma de conseguirlos; si no tengo el proyecto, trato de generarlo.

-¿Algún actor consagrado te dio algún consejo?

-Lo que me han dicho siempre es que hay que hacer para aprender y descubrir lo que te gusta. No podés no querer algo de entrada sin saber cómo es. Es lo mismo que con las relaciones, te ponés de novio con alguien y para la próxima relación ya sabés qué te dejó esa persona y qué no querés repetir. Vas armando tu camino como en la vida misma, en el amor y en el trabajo.

