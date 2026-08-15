El experto en nutrición de Harvard, Frank Hu, afirmó que una alimentación saludable no exige adoptar un plan estricto. El especialista explicó que diferentes patrones comparten principios capaces de prevenir enfermedades crónicas y favorecer la longevidad.

Frank Hu explica por qué no existe una única dieta saludable para todos

De acuerdo con un artículo de GQ publicado el 20 de enero, las recomendaciones para aumentar la longevidad incluyen enfoques que no siempre coinciden. Algunas promueven un consumo elevado de carne, mientras que otras plantean una dieta principalmente vegana.

Aceite extra virgen contribuye a bajar el colesterol; además podría reducir riesgos vinculados con demencia o Alzheimer Magnific

Valter Longo, director del Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California, propone una ingesta baja de proteínas y un esquema de ayuno que concentra todas las comidas entre las 8 y las 20 hs. En contraste, otros enfoques promueven una mayor presencia de alimentos de origen animal.

Frente a esas diferencias, Hu señaló que “no existe una dieta única que sea la mejor para todos”. Sin embargo, destacó que varias alternativas pueden “ayudar a prevenir enfermedades crónicas y mejorar la longevidad”.

Para favorecer la longevidad: Frank Hu recomienda reducir los ultraprocesados

Hu señaló la b como uno de los principales criterios para organizar la dieta. Entre esos productos mencionó los bocadillos envasados, las galletas, las hamburguesas de comida rápida y las bebidas gaseosas. El profesor advirtió que esta clase de alimentos tiene una presencia extendida en la oferta actual y explicó que estos productos contienen niveles elevados de “azúcar, sodio y grasas poco saludables”.

Dieta mediterránea: qué dice Frank Hu sobre grasas, carbohidratos y carne roja

La dieta mediterránea figura entre las opciones utilizadas para reducir el riesgo de afecciones persistentes y preservar la salud cardíaca. Sus pautas incluyen limitar los productos lácteos y aumentar el consumo de pescado y comidas con omega-3.

Sobre esto, Hu explicó que este modelo presta atención al tipo de grasas y carbohidratos, en lugar de eliminarlos por completo. El aceite de oliva extra virgen ocupa un lugar central dentro de esa propuesta. El investigador indicó que este producto no solo contribuye a reducir el colesterol, sino que “puede prevenir otras enfermedades crónicas, como la demencia o el Alzheimer”.

La carne roja tampoco debe desaparecer por completo. Para un consumo ocasional, el artículo menciona cortes magros como strip y flank, que aportan zinc, hierro hemo y vitaminas del grupo B.

Zonas azules y longevidad: por qué predominan los alimentos de origen vegetal

Okinawa y Cerdeña forman parte de las denominadas zonas azules, conocidas por la expectativa de vida de sus habitantes. Allí, las personas suelen realizar actividad física con regularidad, mantienen vínculos sociales y viven más allá de los 80 años.

Su dieta responde, en términos generales, a una proporción de 95% de productos vegetales y 5% de comidas con proteínas animales. En Loma Linda, California, la alimentación vegetariana tiene una presencia destacada, mientras que el alcohol y la cafeína quedan excluidos.

Priorizar grasas, carbohidratos adecuados resulta preferible frente a su eliminación total Magnific

El Estudio de Salud Adventista 2 comenzó en 2002 con más de 96.000 adventistas de EE.UU. y Canadá. Sus investigaciones encontraron asociaciones entre los patrones vegetarianos y menores niveles de distintos factores de riesgo, como colesterol elevado, hipertensión y diabetes tipo 2.

Sin embargo, Hu aclaró que estos ejemplos no implican adoptar cambios drásticos en la alimentación. El profesor sostuvo que no es necesario “seguir un régimen rígido” y resumió su recomendación en priorizar alimentos enteros o mínimamente procesados.