La nueva pirámide de Trump: adiós a los procesados, regreso de las grasas y “comida real”, por orden de RFK Jr.

A través de una publicación oficial, el gobierno de Donald Trump comunicó un cambio en la pirámide alimenticia y las guías de alimentación que recomiendan las autoridades de Estados Unidos. El cambio se hizo por órdenes del secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés), Robert F. Kennedy Jr. El funcionario aseguró que la medida busca contrarrestar los efectos de una crisis sanitaria.

RFK Jr. ordenó el cambio en la pirámide alimenticia y las guías de alimentación de EE.UU.

Según un documento del HHS donde se explica el cambio, esta nueva mirada “restaura la ciencia y el sentido común”. El foco está puesto en volver a la “comida real” y abandonar el consumo de alimentos procesados y azúcares.

La nueva pirámide alimenticia que presentó el HHS de Estados Unidos HHS

“Durante décadas, el gobierno estadounidense recomendó e incentivó alimentos de baja calidad y altamente procesados, así como intervenciones farmacológicas, en lugar de la prevención”, presentó la entidad. En ese sentido, elaboró una nueva guía que tiene las siguientes claves:

Prioriza el consumo de proteínas densas en nutrientes en cada comida, tanto de fuentes animales (huevos, aves, carnes rojas, mariscos) como vegetales (frijoles, lentejas, nueces).

El HHS remarca que ninguna cantidad de azúcar añadido o edulcorante no nutritivo es parte de una dieta saludable. Niños menores de cuatro años no deben consumirlos bajo ninguna circunstancia.

Termina con la "guerra contra las grasas" y fomenta la necesidad de consumirlas desde alimentos integrales como carnes, huevos y lácteos enteros.

Reducción de alimentos procesados. Se insta a evitar empaquetados altos en sal o azúcar, bebidas azucaradas y carbohidratos refinados como el pan blanco. El HHS recomienda en su lugar granos integrales ricos en fibra.

Además, el área a cargo de RFK Jr. menciona el abandono de enfoques de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la elaboración de guías. EE.UU. remarca que la prioridad es la salud de sus ciudadanos.

El cambio en la alimentación fue propuesto por el HHS, a cargo de Robert F. Kennedy Jr. Jose Luis Magana� - FR159526 AP�

En qué afecta el cambio de la pirámide y guía nutricional de EE.UU. que hizo el HHS

Más allá de funcionar como una guía oficial para profesionales y personas que quieren elaborar su plan de alimentación, el impacto más directo es en programas federales.

El HHS afirmó que estas guías se usan como base para programas de alimentación escolar, comidas para militares y veteranos, y otras iniciativas de nutrición como SNAP. Por eso, el cambio macro puede llevar a modificaciones en ciertas reglas y limitaciones de cada uno de ellos.

El cambio en la pirámide alimenticia podría llevar a modificaciones en programas federales como SNAP Nam Y. Huh - AP

El HHS asegura que busca combatir una crisis de salud en EE.UU.

En un comunicado que acompañó al documento, el gobierno de Trump señaló algunas cifras que busca corregir con los cambios:

Casi el 90% del gasto de salud se enfoca en enfermedades crónicas , muchas de ellas causadas por la dieta y el estilo de vida .

Más del 70% de los estadounidenses tiene sobrepeso u obesidad.

Aproximadamente uno de cada tres adolescentes tiene prediabetes.

Los problemas en la alimentación descalifican a muchas personas para el servicio militar, lo que "amenaza la preparación nacional".

Según el HHS, las nuevas guías de alimentación tienen como objetivo combatir esas afecciones de salud para mejorar la esperanza de vida y, entre otras cosas, disminuir el gasto federal.