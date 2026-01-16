“Comida saludable por US$3″: la afirmación de una funcionaria de Trump que causó polémica en medio del aumento del costo de vida

Luego del lanzamiento de las nuevas Guías Alimentarias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, continúan las repercusiones sobre su aplicación y alcance. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, aseguró que, según simulaciones técnicas realizadas por la agencia que encabeza, los estadounidenses pueden mantener una buena dieta con un gasto estimado de tres dólares por comida.

La afirmación de una funcionaria de Trump que fue cuestionada en medio del aumento del costo de vida en EE.UU.

En una entrevista con News Nation, citada por The Washington Post, Rollins expresó que su agencia ideó muchas comidas de bajo costo que se ajustan a las nuevas pautas.

Según sus palabras, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) realizó “más de 1000 simulaciones” y concluyó que en escenarios específicos, y con ingredientes básicos, una comida podría costar alrededor de US$3, con una combinación de pollo, brócoli y tortilla de maíz.

La funcionaria de Trump sostuvo que los estadounidenses pueden comprar comidas saludables por sólo US$3 al día Freepik

En esa línea, defendió la aplicación de las nuevas recomendaciones dietarias del gobierno. “¿Les estamos pidiendo que gasten más en su dieta? Y la respuesta a eso es no“, sostuvo.

En diálogo con The Washington Post, un portavoz del USDA indicó que “hay cientos de miles de opciones de comidas que se alinearán con las directrices y sin mayor costo para los consumidores estadounidenses”.

El funcionario puso como ejemplo que las comidas de un día podrían incluir huevos, leche entera, fruta y pan integral para el desayuno; atún enlatado, requesón, ensalada y aderezo de aceite para el almuerzo; y pollo asado, verduras y leche para la cena.

En concreto, según el USDA, los consumidores pueden preparar comidas de bajo costo con:

Aves, cerdo, atún enlatado, tilapia, huevos, legumbres, nueces, semillas y tofu.

Leche entera, queso y requesón.

Remolacha, apio, tomates, brócoli congelado y coliflor, maíz, pepinos, hojas verdes, rábanos, repollo, batatas y papas.

Arándanos y fresas congelados, naranjas, manzanas frescas, melones y peras enlatadas.

Pan integral, tortillas de maíz, avena y pan de masa madre.

Mantequilla y aceite de oliva.

El aumento del costo de vida en EE.UU.: ¿es posible comprar comidas saludables por US$3 al día?

Las recomendaciones del USDA y las palabras de Rollins llegan en un complejo panorama para la asequibilidad de la comida. Se registró un aumento del 0,7% en los precios de alimentos en diciembre con respecto al mes anterior, más del doble de la tasa de inflación general.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), el gasto anual promedio de los hogares estadounidenses en comida superó los US$10.000 por primera vez en 2024.

El costo de vida aumentó drásticamente en los últimos años en EE.UU., y con ello el dinero que gastan los hogares en comidas Freepik

Al margen del aumento de precios, la realidad de cada persona también entra en juego en la fórmula de una dieta saludable a bajo precio. “¿Es posible cocinar una comida saludable por US$3? Sí, lo es. ¿Es fácil vivir un estilo de vida en el que siempre puedas preparar comidas equilibradas por US$3? No, no lo es”, sostuvo Joel Berg, CEO de la organización Hunger Free America, citado por el Washington Post.

En redes sociales, fueron varias las personas que cuestionaron los comentarios de Rollins y la viabilidad de sus cálculos. Algunos usuarios enfatizaron que un trozo de pollo y una tortilla no suman a la ingesta calórica recomendada para la mayoría de las personas.

Cambios clave en las nuevas guías alimentarias de la administración Trump

Bajo las órdenes del secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) Robert F. Kennedy Jr., la administración Trump impulsó un cambio de enfoque en las recomendaciones alimentarias.

Según un documento del HHS donde se explica el cambio, esta nueva mirada “restaura la ciencia y el sentido común”. El foco está puesto en regresar a la “comida real” y abandonar el consumo de alimentos procesados y azúcares.

El gobierno de Trump presentó una nueva pirámide alimenticia en EE.UU. que recomienda ciertas comidas sobre otras HHS

La nueva guía prioriza el consumo de proteínas densas en nutrientes en cada comida, tanto de fuentes animales (huevos, aves, carnes rojas, mariscos) como vegetales (frijoles, lentejas, nueces).

Además, fomenta la necesidad de consumir grasas desde alimentos integrales como carnes, huevos y lácteos enteros. También se insta a evitar empaquetados altos en sal o azúcar, bebidas azucaradas y carbohidratos refinados como el pan blanco. El HHS recomienda en su lugar granos integrales ricos en fibra.