Frase de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “El hombre común se preocupa por cómo pasar el tiempo; el hombre inteligente, por cómo usarlo”

El tiempo puede medirse en horas, pero la manera en que cada persona decide vivirlas no puede reducirse a una cifra. Mientras algunas personas buscan mantenerse ocupadas para evitar el aburrimiento, otras prefieren reservar momentos para aquello que consideran importante. Esa diferencia entre llenar las horas y darles un sentido atraviesa una de las reflexiones más conocidas de Arthur Schopenhauer.

Arthur Schopenhauer (1788-1860), retratado por L.S. Ruhl alrededor de 1815. Getty Images

El filósofo alemán, uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX, estableció una distinción fundamental sobre este tema en Parerga y Paralipomena, una obra publicada en 1851 donde reunió ensayos sobre la existencia y la conducta humana. Allí escribió: “El hombre común se preocupa por cómo pasar el tiempo; el hombre inteligente, por cómo usarlo”.

Esta cita distingue dos formas de relacionarse con el paso del tiempo:

“Pasar” el tiempo: supone encontrar algo con lo que ocuparlo, ya sea mediante entretenimiento, distracciones o actividades automáticas, cuyo único objetivo es mantener la atención ocupada mientras transcurre el día.

supone encontrar algo con lo que ocuparlo, ya sea mediante entretenimiento, distracciones o actividades automáticas, cuyo único objetivo es mantener la atención ocupada mientras transcurre el día. “Usar” el tiempo: implica darle una dirección deliberada. No se trata necesariamente de trabajar más, ser productivo o completar una lista de tareas, sino de decidir qué actividades tienen valor para cada persona y qué lugar se les da en la vida.

Por eso, la postura de Schopenhauer no sugiere que descansar o divertirse sea un desperdicio. Una tarde libre, un encuentro con amigos, leer un libro o no hacer nada también son formas de utilizar las horas de manera consciente, siempre que exista una elección previa. Una actividad puede ocupar mucho tiempo sin haber sido aprovechada, mientras que un período breve cobra un valor significativo si se destinó a algo relevante.

En una época donde estar ocupado se asocia erróneamente con la productividad y las agendas cargadas invitan a llenar cada minuto, la cantidad de actividades no equivale a un buen uso de las horas. La reflexión de Schopenhauer no invita a hacer más, sino a establecer una relación más consciente con el tiempo y darle un sentido a lo que se elige hacer.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.