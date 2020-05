La historia de la prenda más famosa del mundo que hoy cumple 147 años

Un 20 de mayo, hace casi un siglo y medio, Levi Strauss inventó la prenda más cool y rebelde de la historia. El 501® es el modelo más famoso.

20 de mayo de 2020 • 00:00

El jean tiene una fecha de nacimiento y es el 20 de mayo. Todo comenzó con una patente en el año 1873: Levi Strauss había llegado a vivir a California durante la famosa época llamada "Fiebre de Oro", para intentar responder a la demanda de ropa súper resistente, apta para un largo día de trabajo en las minas.

Esta necesidad lo llevo a ingeniar una nueva forma de agregar remaches a los pantalones de trabajo, haciéndolos más fuertes y duraderos. Estos pantalones de trabajo, que ahora llamamos blue jeans , son el célebre 501® Original. Por eso, cada año, en este día, celebramos su invención.

Los Levi's 501 ® siguen siendo fuertes y duraderos. Muchas industrias y muchos de nosotros aún los usamos para trabajar, sí, pero también para divertirnos y sobre todo, para invocar un estilo que hoy es el sello de la marca. Este estilo habla de romper las reglas, de eliminar géneros y de hacer lo que queremos. Basta con calzarse estos clásicos y universalmente sentadores jeans rectos, con button fly, para vivir la simplicidad y autenticidad del viejo oeste.

Estas características convirtieron al modelo en el match perfecto de la música. Desde el rap hasta el rockabilly, del rock clásico al country, del grunge al trap, los 501® fueron y son un medio de expresión para los artistas que hicieron historia. De hecho, es casi imposible encontrar a un músico que no tenga su propio par de Levi's®.

Levi's® Global 501® Day Live

Levi's® ofrece un día completo de entretenimiento global a través de @Levis Instagram LIVE. En celebración al 501® DAY, 20 de mayo, marcando el 147 ° año desde que Levi Strauss inventó el original blue jean, la marca Levi's® decidió asociarse con una variedad de artistas para llevar música y entretenimiento a @Levis Instagram LIVE.

Este día es una celebración de originalidad y autenticidad, que encarna el verdadero espíritu del icónico 501®. Desde músicos hasta artistas y diseñadores, hoy es un día para celebrar con algunos de nuestros amigos favoritos de la marca, alrededor de todo el mundo.

A partir de las 11 horas y a lo largo de todo el día, la marca lanzará un line-up de entretenimiento que incluye desde 5:01 Live Performances, tutoriales DIY para personalizar las prendas de denim con nuestros Tailor Masters in-house, hasta un paneo sobre la historia de Levi's ®, detallando las crónicas del icónico 501® blue jean.

El line up del 501 day incluirá:

11:00 hs - Documental 501®

12:00 hs- 5:01 Live Performance por Mahalia

13:00 hs - Tracey Panek (historiador Levi's) and Paul O'Neill (Diseñador Principal Levi's® Vintage Clothing's) conversarán sobre la historia de Levi's y del 501 con una mirada 'behind the scenes.'

17:00 hs - 5:01 Live Performance por Ari Lennox

18:00 hs - DIY session con Lily Aldridge

21:00 hs - 5:01 Live Performance por HAIM

Todos amamos los jeans. Apretado. Suelto. Rayado. Con tachas. Hoy, como todos los años, celebramos al 501® Original. Usado por millones de personas en el mundo, pero nunca de la misma forma. @levis_ar | #501Day | #LiveinLevis