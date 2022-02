Fue a hacer un arreglo a una casa, se conmovió con lo que vio y tuvo un increíble gesto

James Anderson es un plomero de 52 años que no pudo evitar conmoverse por las condiciones en las que vivía una familia a la cual conoció por tener que hacer un trabajo en su casa. Por eso, decidió pagarles el servicio de calefacción, en el marco de la profunda crisis energética que atraviesa Inglaterra en medio de su impiadoso invierno. El hombre trabaja para una empresa que brinda servicios de emergencia a personas vulnerables. Sin embargo, en esta ocasión, consideró que la ayuda no era suficiente por lo que aportó 170 libras de su bolsillo para proporcionarles a las personas alimentos y que, además, puedan pagar las facturas de gas y luz.

Al estar en contacto con estas familia, compuesta por un matrimonio y tres niños, notó que los pequeños pensaban que verdaderamente podrían morir a causa del frío, al tiempo que su padre y su madre miraban, entre sollozos, estupefactos. Al instante, advirtió que la situación de “pobreza real” era mucho peor de lo que pensaba.

Aparentemente, muchas familias que se encuentran en condiciones de precariedad en Inglaterra tienen muchas dificultades para pagar el cada vez más costoso servicio de luz, algo que este trabajador de Burnley, Lancashire, pudo atestiguar en ésta y otras ocasiones. En ese sentido, criticó las tarifas del Gobierno y las calificó como “estúpidas, exorbitantes y fuera de la realidad”.

De estas dramáticas situaciones que le tocó atravesar, un detalle en particular lo conmovió: “Durante las últimas semanas, he estado en algunas casas, no solo de familias sino también de personas mayores y discapacitadas, en las que se puede ver una columna de aire saliendo de su boca”.

James Anderson, de 52 años, trabaja para una empresa que brinda servicios de emergencia a personas en situación de vulnerabilidad Captura Lad Bible

Compasivo con sus semejantes, James reflexionó sobre lo que puede ocurrir con las personas que no pueden cubrir las necesidades básicas. “Hay dos opciones: o ir a un usurero y luego se endeudan y eso aumentará la tasa de criminalidad en ese lado. O peor aún, va a haber más delincuencia con furgonetas, escuelas, tiendas robadas. La gente va a salir y tomar cosas que no les pertenecen para alimentar a sus hijos; esa es la siguiente etapa que vamos a ver”, alertó en una entrevista con el medio local LadBible.

En ese sentido, consideró que el Gobierno quien tiene que hacerse cargo de esta problemática y ayudar a las familias más humildes a sortear sus agobiantes problemas financieros, los cuales no les permiten siquiera vivir por encima de la línea de la dignidad.