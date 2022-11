Fue a un restaurante y al descubrir que la moza era una excompañera de colegio que le hacía bullying, se vengó de la peor manera

escuchar

¿Venganza o justicia? La reacción de una joven, que se encontró a una excompañera de colegio que le hizo bullying durante su adolescencia, se volvió viral en las redes sociales, donde se generó un debate entre si el karma merece que se devuelvan las malas acciones del pasado o si se deben superar aquellas situaciones y seguir hacia delante. El video superó las 638 mil reproducciones en tan solo 10 días.

Bell Marie, quien aparece en las redes como @teeenymaria, compartió en TikTok un video de una peculiar experiencia que la retornó al pasado. La joven fue a almorzar al restaurante estadounidense Red Robin, cuando descubrió que la moza que la atendía fue su compañera en el colegio. “Se burlaba de mí en la escuela”, relató. Por ello, decidió protagonizar una acción que generó un debate entre los usuarios.

Descubrió que su camarera se burló de ella en la escuela y su reacción generó un debate en las redes

“No dejé propina”, sentenció Marie. Su decisión dividió las opiniones de los usuarios de las redes sociales. Algunos se mostraron a favor de que la joven se vengara de su excompañera, aunque también estuvieron los que la tildaron de inmadura por ponerse a su altura y alegaron que debería actuar mejor que lo que la chica lo hizo en el pasado.

La reacción en las redes tras la actitud de la joven

“Como servidor que vive de las propinas, apoyo esto. Nunca le daría dinero a mis acosadores, es el karma”, señaló un usuario al pie del video. “Mi mesero fue alguien que me hizo llorar en mi adolescencia. Se lo recordé y me pagó la comida”, relató otro. “Estuve en la misma situación. Le dejé una buena propina, pero esperaba que leyera mi nombre en la tarjeta de débito y me dijo ‘tal vez debería haber sido más amable’”, contó un tercero.

Por otro lado, también se manifestaron los que criticaron la actitud de Bell. “¿Y si fuiste malo cuando eras pequeño pero viviste una buena vida después?”, cuestionó una persona. “Solo demostraste que ella te dejó atrapada. Utilizar el poder es un gran consejo y deberías actuar como si ni siquiera supieras quién es. Mostrar que sos mejor y que seguís adelante”, sentenció otro. “Acabás de compartir tu verdadero corazón con nosotros”, apuntó un tercero.

La difícil situación que vivió una moza que se hizo viral

Una moza denunció a través de su cuenta de Facebook el angustiante momento que sufrió durante su servicio en una mesa. Tania Olivas, quien reside en México, mantuvo un tenso cruce con el cliente al que atendió, luego de que él le pidiera en varias ocasiones su número de celular para entablar una relación fuera del negocio y ella se negara.

Le dejó un insólito mensaje en el ticket.

Ante la repudiable escena de acoso, la joven le dijo que tenía pareja para tratar de que su actitud cesara. “Hoy me tocó atender a un cliente hostigoso y acosador que me pidió mi número insistentemente y le dije ‘no amigo, tengo novio’. Y se enojó”, relató en la publicación.

El hombre le dejó una insólita anotación en el ticket de la factura: “Que tu novio te deje la propina”. Molesta, la empleada reflexionó: “Ahora resulta que tengo que dar mi número para ganarme la propina”.

