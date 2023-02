“Fue un shock”: el terrible momento en el que un tiburón atacó a un niño de 8 años que pescaba con su padre

escuchar

Un niño llamado Manni Alam, de 8 años, que suele ir con su padre a distintos rincones de Australia para acompañarlo a pescar, se llevó el susto de su vida. Hace unos días, junto a un amigo de la familia, viajaron a la isla de Lady Musgrave, al norte de Brisbane. Mientras nadaba, un tiburón lo atacó y el hecho quedó registrado en un video. Afortunadamente, no sufrió heridas. El material fue compartido en TikTok y no tardó en viralizarse.

El pequeño, sumergido en el agua, nadó hasta el barco en el que se encontraban los dos acompañantes para mostrarles una trucha de coral que consiguió pescar. Al depositarla en la escalera del bote, se paralizó al ver cómo un tiburón de arrecife apareció de la nada a su lado. También lo hizo el amigo de la familia, identificado como Moe Al Sayed, quien filmaba al chico cuando sucedió y solo alcanzó a pegar un grito del susto.

El pequeño pescaba cuando un tiburón lo atacó

“Fue un shock”, señaló el hombre en declaraciones al medio local Nine News. “Solo quería enseñarnos la trucha de coral que pescó. Mientras la capturaba, ese tiburón se abalanzó sobre él”, detalló. El video fue compartido en TikTok por el propio Manni, quien se encuentra bien y no presentó heridas de gravedad. En apenas tres días, el clip acumuló más de 17 millones de reproducciones.

El pequeño contó que, cuando el tiburón lo mordió, sintió algo parecido a “un pinchazo” en el pecho. “Pesqué esa trucha enorme y solo quería mostrarla en TikTok. Entré al agua, la agarraba y un tiburón enorme me atacó. Por suerte, solo me dolió un poco”, aseguró.

Un encuentro poco fortuito con un tiburón

El caso del pequeño no es el único relacionado con tiburones en los últimos días. Chad Patti, un joven de 30 años, decidió comenzar el año en uno de los ambientes que más disfruta: el mar. Por esto, salió a bucear junto a un amigo, a 112 kilómetros de la costa de Pensacola, en Florida (Estados Unidos). Pero, el aventurero no esperaba llevarse una ingrata sorpresa: al sumergirse, se encontró de frente con un tiburón y sintió cómo le golpeó la pierna derecha. “Me dejó sin aliento”, reconoció.

Un hombre se encontró cara a cara con un tiburón en una playa de Florida

“Me recuperaba de la inmersión y estaba a punto de preguntar si íbamos a hacer otra deriva, cuando sentí que me golpearon la pierna derecha. Me empujó la rodilla hacia el pecho y me dejó sin aliento”, relató el hombre. El momento quedó capturado por la cámara GoPro que Chad tenía en la cabeza y en la filmación se pudo apreciar al tiburón mako que lo acechó.

“Fue un ataque depredador. No hay dudas, yo era su presa. No había peces en el agua ni sangre. Por un momento, sentí que se había llevado la pierna”, precisó, en medio del shock por el miedo que sintió al encontrarse con el impactante animal. El joven tuvo mucha suerte, según advirtió él mismo, ya que la escena podría acabar mucho peor y ahora solo se convirtió en una anécdota.

