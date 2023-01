Salió a pescar, se tiró al agua y se encontró frente a frente con un tiburón: “Yo era su presa”

escuchar

Chad Patti quería empezar el 2023 en uno de los lugares que más le gusta: el mar. Cuando lo planteó, no supo que estaría tran cerca de la muerte. El pasado 1 de enero, el joven de 30 años salió con un amigo a pescar, a unos 112 kilómetros de la costa de Pensacola, en Florida. De repente y sin siquiera haberse percatado de su presencia, se encontró cara a cara con un tiburón.

El hombre logró captar ese momento gracias a la cámara GoPro que tenía en su cabeza, para después publicarlo en sus redes sociales. El clip fue calificado como “aterrador” por la comunidad virtual. Ahí se observó cómo Patti disfrutaba del agua, con vista hacia su lancha. Intempestivamente, algo lo golpeó en una pierna. Era un tiburón mako a una distancia casi nula.

Pese a que estaban tan cerca, el escualo se alejó. Por su parte, Chad solo gritó desesperadamente en busca de ayuda, mientras daba volteretas en el mar, como consecuencia del impacto que había recibido.



De acuerdo con su testimonio al medio local Pensacola News Jornaal, Patti aseguró que estaba a punto de emprender el viaje de regreso a casa cuando ocurrió su terrible experiencia. “Me estaba recuperando de la inmersión (...) Estaba a punto de preguntar si íbamos a hacer otra deriva, cuando me golpeó por la esquina trasera derecha”, reveló el hombre, quien también especificó que no se había dado cuenta del peligro que corría.

Por el miedo y la rapidez, no hay mucha claridad en su mente sobre su interacción con el escualo. No obstante, aseguró que por un momento creyó que se había quedado sin pierna tras el ataque: “Básicamente me empujó la rodilla hacia el pecho, casi me deja sin aliento”, recordó.

Chad describió que pudo sentir cómo el animal mordía la aleta de su equipo de buceo. Incluso, para cerciorarse, puso el video que se grabó en cámara lenta: “Fue un ataque depredador. Yo era su presa. No hubo error (...) No había peces en el agua. No había sangre en el agua”, enfatizó.

Afortunadamente para él, todo quedó en una experiencia, dado que no registró lesiones de gravedad. Pese al horror y a que el océano es el hábitat natural de las especies marinas, si de algo está convencido es de que regresará a bucear y a pescar, dos de sus actividades favoritas.

Sus publicaciones provocaron también interés entre los usuarios de redes sociales. Todos sus amigos y conocidos estuvieron contentos por el desenlace. Sin embargo, también expresaron su incredulidad: “Eso es una locura. Eso podría haber sido malo”, escribió una persona.

¿Cómo es el tiburón mako?

La organización sin fines de lucro Oceana describe al tiburón mako como un animal que realiza largas migraciones al año. Esta especie “se alimenta principalmente peces óseos (incluidos atunes de tamaño grande) y calamares, pero también puede comer otros tiburones e incluso materia orgánica muerta”.



Aunque hay casos en los que estas especies han mordido y matado a personas, Ocena recalca que estos episodios son “extremadamente raros” y probablemente accidentales.

