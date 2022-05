Fueron a dar un paseo en lancha y se toparon con una enorme serpiente en un lago

Unos amigos salieron a dar una vuelta en lancha para disfrutar del aire libre y de paso cargar combustible, y durante el trayecto se toparon con una enorme serpiente que fue encontrada en una extraña situación. El que manejaba la embarcación dejó en claro que no volverá a meterse a un lago luego de ese hallazgo. La foto es viral en Facebook y traspasó fronteras.

Su nombre es Amber Conley y ella, junto a su amigo Brad, salieron a cargar combustible en su bote y se toparon con una serpiente de 4 pies y 5 pulgadas (un metro y medio aproximadamente) así lo precisa el portal FOX19.com. Lo más curioso de ello es que la encontraron muerta y, muy probablemente, fue mientras devoraba un pez.

¿Es eso posible? Según el medio mencionado líneas más arriba, la serpiente habría muerto porque mordió más de lo que podía masticar y es por ello que no llegó a soltar el pez. Ante ello, Conley decidió tomar una foto del recuerdo para subirlo a sus redes sociales.

“Nunca había visto uno con un enorme pez atrapado en la garganta y claramente asfixiado, o uno tan largo”, se lee en la descripción del post compartido por Conley, el cual cuenta con más de 3,5 mil compartidos y casi 2 mil comentarios.

Los navegantes de Indiana, un estado del medio oeste de los Estados Unidos, conocido por sus tierras de cultivo y la famosa carrera de automovilismo de las 500 Millas de Indianápolis, según Wikipedia, siempre recordarán aquel viaje por el Lago Brookville por su increíble hallazgo.

La publicación de Amber Conley generó una gran repercusión en Facebook Amber Conley / Facebook

¿Qué tan peligrosas son las serpientes?

Estos especímenes si bien no son considerados como uno de los depredadores más temibles del reino animal, para los humanos pueden resultar mortales. Poseen una gran habilidad bajo el agua y para camuflarse en la costa y, aunque no suelen atacar si no se siente en peligro, pueden causar un gran daño en sus víctimas.

El camuflaje con el medio ambiente que las rodea es su principal estrategia para ocultarse de los depredadores y también su arme clave para cazar. La mayoría de las serpientes poseen veneno pero solo el 20% a nivel mundial pueden ser perjudiciales debido a su toxicidad. Las serpientes venenosas incluyen a varias familias y no forman un solo grupo taxonómico, de acuerdo a Wikipedia.

Eunectes murinus presenta dimorfismo sexual, con hembras de mayor tamaño que los machos. Las hembras alcanzan en promedio 4 m y los machos 2.5 m de longitud total. Los neonatos de esta especie tienen un promedio de 80 cm y pesan aproximadamente 250 g (15, 22), así lo precisa Bioweb.bio.

¿Qué olor ahuyenta a las serpientes?

Esparce amoníaco o azufre: en algunos casos se recomienda el uso de ciertos agentes químicos, como el azufre o el amoníaco, para repeler este tipo de animales, pero al resultar nocivos es preferible esparcir estas sustancias en los alrededores de la vivienda y no directamente sobre el animal, según Expertoanimal.com.