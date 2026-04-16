Por qué a los gatos les gusta el olor a pies de los humanos

Los gatos domésticos ocupan un lugar central en cada una de las casas donde están presentes. Estos animales, dueños de una personalidad particular, establecen lazos intensos con sus dueños.

Una de las conductas que más sorprende a los dueños es el interés particular de los felinos por el olor de los pies. Aunque este hábito genera asombro, los expertos explican que responde a una lógica biológica vinculada al funcionamiento del olfato felino y a su método para explorar el entorno.

El motivo por el que los gatos huelen los pies de los humanos

El cuerpo humano concentra en la zona de los pies una gran cantidad de glándulas sudoríparas. Este sector, por tanto, emite un perfil químico único y personal de cada individuo. Cuando un gato olfatea esta área, accede a una fuente intensa de datos sobre su dueño.

El animal utiliza su nariz como herramienta principal para reconocer a quienes lo rodean. Según los especialistas, esta acción refuerza el vínculo y permite que el felino confirme la identidad de su cuidador frente a otras personas del entorno. Tras la exploración, muchos gatos frotan su cabeza contra la zona, en un gesto que los expertos describen como una forma de marcaje, reconocimiento y apropiación del aroma familiar.

El motivo por el que los gatos se acercan a los pies de sus dueños

Una investigación científica reciente aportó datos precisos sobre este fenómeno. El estudio de una universidad japonesa analizó la capacidad felina para diferenciar individuos mediante el olfato. Para el ensayo, los científicos tomaron una muestra de 30 gatos domésticos. Los investigadores utilizaron hisopos que recogían aromas de la axila, la zona detrás de la oreja y el espacio entre los dedos de los pies de los participantes. Luego, expusieron a los animales a tubos que contenían estos bastoncillos, junto a muestras de personas desconocidas y un tubo sin olor a modo de placebo.

Los resultados mostraron una diferencia clara en la conducta de los animales. Los gatos dedicaron más tiempo a olfatear los olores de personas desconocidas que los de sus propios dueños. Este comportamiento sugiere que los felinos reconocen de inmediato el aroma familiar, por lo cual le dedican menos tiempo de análisis, mientras que los olores nuevos despiertan su curiosidad y exigen una exploración más detenida. Los gatos poseen un sentido del olfato sumamente desarrollado, muy superior al humano, capaz de captar matices sutiles en los compuestos químicos que emiten los seres vivos.

¿Por qué los gatos duermen con sus dueños según la ciencia?

En conclusión, el acercamiento a los pies no representa una excentricidad, sino una interacción social compleja. El felino busca información constante sobre su territorio y sus integrantes.

Al detectar señales químicas en los pies, el animal establece un mapa olfativo que confirma quién es su cuidador y cuál es su lugar dentro del grupo. Este hábito cotidiano ratifica la naturaleza curiosa de la especie, que convierte cada rincón del hogar y cada parte del cuerpo de sus humanos en una fuente inagotable de reconocimiento, seguridad y marcaje constante.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA