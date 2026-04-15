Diego Fernández, ingeniero químico: “Para repeler polillas mezclá 60 ml de agua con 30 ml de alcohol”

Las polillas pueden convertirse en una de las plagas más molestas del hogar, sobre todo porque atacan prendas de fibras naturales como la lana, la seda o la cachemira, lo que genera daños que muchas veces son irreversibles. Frente a este problema, el ingeniero químico Diego Fernández compartió una alternativa casera que rápidamente se volvió viral por su practicidad y efectividad.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores, el especialista compartió un video en el que buscó poner foco en que las tradicionales bolitas de naftalina son efectivas, pero sumamente peligrosas para la salud.

“Estas son bolas de naftalina, si las mezclas con suavizante de tela obtendrás una poderosa pócima para envenenar a tu familia. La naftalina es muy tóxica, te va a dar una mejor opción para prevenir el daño por polillas, pero esto no lo causan las polillas, lo causan sus larvas, las cuales se alimentan de la proteína de la que están hechas fibras naturales como la lana, la seda y la cachemira”, explicó.

Las larvas de las polillas son las que comen por dentro las prendas (Foto: FreeP¡CK)

Como alternativa, Fernández propuso una solución simple y accesible para cualquier hogar: “Vamos a hacer un aromatizante de tela que, además de oler delicioso, repele polillas y otros insectos. Necesitamos un aceite esencial, puede ser lavanda, eucalipto, menta, citronela o cedro”.

Luego, compartió el paso a paso para preparar el repelente. “En un recipiente con atomizador ponemos 30 ml de sucrosol o alcohol isopropílico, 60 gotas del aceite esencial y 60 ml de agua embotellada o destilada. Agitamos bien la mezcla antes de usarla y aplicamos sobre la ropa o al interior de armarios y cajones”, indicó.

Las cantidades exactas para crear el repelente casero

El especialista también dejó en claro al pie del posteo las proporciones necesarias para lograr un resultado 100% efectivo:

30 ml de sucrosol o alcohol isopropílico

60 ml de agua embotellada

60 gotas de aceite esencial (lavanda, eucalipto, menta, citronela o cedro)

Este tipo de preparación no solo ayuda a repeler polillas, sino que también perfuma los espacios y evita el uso de productos químicos agresivos dentro del hogar que pueden ser dañinos tanto para los humanos como para los animales.

¿Cuáles son los peligros de intoxicación por naftalina?

El uso de naftalina puede tener consecuencias graves para la salud (Foto: FreePick)

Aunque pueda ser un producto tradicional utilizado, el uso de las naftalinas tiene grandes consecuencias para la salud. Según el portal Medline Plus, “la naftalina es una sustancia sólida blanca con un olor fuerte. La intoxicación con esta sustancia destruye o cambia los glóbulos rojos, de manera que no pueden transportar oxígeno. Esto puede provocar daño a los órganos”.

Uno de los principales riesgos es que los síntomas no siempre aparecen de inmediato. De hecho, pueden demorarse hasta 48 horas después del contacto con la sustancia. En una primera etapa, pueden presentarse:

Dolor abdominal

Náuseas y vómitos

Diarrea

Fiebre

Con el paso del tiempo, el cuadro puede agravarse y derivar en síntomas más severos como: