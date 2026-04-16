¿Chau centennials? Si naciste entre estos años son Zillennial

El debate sobre las etiquetas generacionales pareciera no tener fin. Durante años, la batalla cultural tenía dos protagonistas: los Millennials (la Generación Y), tildados de “viejos” por sus gustos en redes sociales, y la Generación Z, los nativos digitales que hoy dictan las tendencias en TikTok. Sin embargo, si alguna vez sentiste que no encajabas del todo en ninguno de los dos bandos, no estás solo. Existe un grupo intermedio que reclama su propia identidad: los Zillennials.

Durante años, la batalla cultural tenía a dos protagonistas: los Millennials (la Generación Y) y la Generación Z Shutterstock

Esta “microgeneración” funciona como un puente entre dos mundos que, aunque parecen cercanos, vivieron realidades tecnológicas y sociales muy distintas. Pero, ¿quiénes son exactamente y por qué este término cobra tanta fuerza en 2026?

Según los parámetros que definen a este grupo, si naciste entre 1992 y 1999, oficialmente podés considerarte un Zillennial. Algunos expertos incluso extienden este rango hasta el año 2002, ya que depende de qué tan rápido haya llegado la tecnología a tu hogar.

Los Zillennials son dueños de una memoria envidiable: recuerdan perfectamente el olor de los manuales de los videojuegos y la paciencia que requería bajar una canción en el Ares mientras nadie usara el teléfono fijo (Foto: Redes Sociales)

A diferencia de los Millennials (nacidos aproximadamente entre 1981 y 1996) y los Gen Z (1997 a 2012), los Zillennials habitan en una “zona gris”. Son demasiado jóvenes para recordar la caída del Muro de Berlín, pero lo suficientemente grandes como para haber tenido una infancia sin conexión permanente a internet.

Lo que define a un Zillennial es haber sido testigo directo de la mayor transición tecnológica de la historia moderna. Son la última generación que experimentó el concepto de “salir a jugar” y “tocar el timbre” de la casa de un amigo antes de que los smartphones fueran una extensión de nuestra mano.

Los Zillennials son dueños de una memoria envidiable: recuerdan perfectamente el olor de los manuales de los videojuegos y la paciencia que requería bajar una canción en el Ares mientras nadie usaba el teléfono fijo. Esa infancia analógica les dio una base sólida, pero no los dejó estancados.

Al llegar a la adolescencia, el mundo cambió frente a sus ojos. Vieron cómo los celulares con tapita —esos que solo servían para mandar SMS y jugar a la “viborita”— se convertían en táctiles. Pasaron de actualizar su estado de Facebook en la computadora de la familia a llevar el universo entero, con Instagram y Spotify incluidos, directamente en el bolsillo.

Mientras los Millennials son criticados por sus fotos con filtros exagerados y su obsesión con la cultura del trabajo, y los Gen Z son vistos como expertos en bailes de TikTok pero desconectados de la realidad física, los Zillennials se mantienen al margen de la pelea.

Al llegar a la adolescencia, el mundo cambió frente a los ojos de los Zillenials. Vieron cómo los celulares con tapita —esos que solo servían para mandar SMS y jugar a la “viborita”— se convertían en táctiles Reuters

Pero, ¿cuál es el origen del término? A diferencia de otras etiquetas, el Zillennial nació de la necesidad de los demógrafos por entender a los “Cuspers” (del inglés cusp, que significa cúspide o borde). Según explica un informe de CNN, esta microgeneración fue bautizada así para describir a quienes nacieron en la frontera exacta entre dos mundos.

El concepto se consolidó gracias a expertos como Deborah Carr, socióloga de la Universidad de Boston, quien señaló que este grupo no es un invento de internet, sino una población de aproximadamente 30 millones de personas que comparten una socialización única. La “Z” actúa como el puente cultural definitivo de nuestra era.