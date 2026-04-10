Gabriel Rolón: “Amar a alguien es tener la posibilidad de idealizarlo”

La dinámica de los vínculos sentimentales suele estar atravesada por tensiones entre la expectativa y la realidad, un terreno donde la idealización juega un rol central. En su habitual columna en Perros de la Calle (Urbana Play), el psicólogo Gabriel Rolón analizó la arquitectura del amor y cómo este proceso psicológico nos permite vincularnos con el otro desde la admiración, un componente que considera esencial para el desarrollo de una relación.

Según el especialista, la idealización no debe entenderse como un engaño, sino como una capacidad inherente al sentimiento amoroso. “La idealización tiene que ver con el amor. Cuando uno ama, idealiza. Justamente amar a alguien es tener la posibilidad de idealizarlo, de admirarlo”, afirmó Rolón durante el programa radial.

Según Rolón, la idealización juega un rol central en los vínculos sentimentales Freepik

Para profundizar en este concepto, el analista recurrió a una figura de la filosofía y la literatura, ya que citó a Roland Barthes, y explicó el término griego átopos para ilustrar cómo el sujeto que ama posiciona a su pareja en un sitio privilegiado. “Átopos quiere decir sin lugar. Roland Barthes ingeniosamente la utilizó para referirse al amado. El amado es un átopo. Está en un lugar único. No podés meterlo en ningún otro lugar, no hacés serie con nadie, porque está en un lugar único”, detalló Rolón ante el equipo de Urbana Play.

Esta perspectiva ayuda a comprender por qué los momentos de desilusión generan crisis profundas: “Cuando tu amado hace algo que a vos te desilusiona, ¿qué hace? Se corre de ese lugar y entra en una serie. ‘Ah, sos un estúpido como todos los demás’. ‘Ah, sos una loca como todas’”. Es precisamente en ese instante cuando la realidad interfiere con la proyección idealizada del otro, lo que provoca el conflicto: “¿Por qué cuando tu pareja hace algo que te molesta entrás en crisis? Porque no te deja idealizarla. Es decir, yo pienso todo esto de vos y vos hacés esto. Claro, y te baja a tierra”.

Esta idea explica el motivo por el que los momentos de desilusión generan crisis profundas Freepik

Gabriel Rolón, un especialista en relaciones amorosas

Esta reflexión sobre los vínculos se complementa con la capacidad de decisión que el individuo posee frente a sus sentimientos. En otras intervenciones, el especialista sostuvo que, si bien el enamoramiento inicial puede ser involuntario, la permanencia y consolidación del amor dependen de elecciones conscientes. “No podés elegir de quién enamorarte, pero sí de quién no enamorarte”, señaló Rolón, donde diferenció el amor del deseo.

Mientras el deseo es una atracción que puede aparecer de forma espontánea, el amor requiere de una construcción deliberada en el tiempo, una inversión emocional que no siempre se está dispuesto a realizar. “Quien no está dispuesto a sufrir no debería enamorarse”, advirtió, con énfasis en que muchas veces influyen factores de estilo de vida que nos permiten optar por no avanzar en un vínculo a pesar de la atracción física o pasional presente.

Gabriel Rolón: “No podés elegir de quién enamorarte, pero sí de quién no enamorarte”

El análisis también abarca la calidad de los vínculos, centrándose en cómo la pareja impacta en la identidad individual. Rolón plantea que la pregunta fundamental al estar con otro no es si somos amados, sino cuál es la naturaleza de ese afecto y cómo nos transforma. “No es tan importante ser amado, sino cómo uno es amado. Lo primero que podríamos preguntarnos al estar con alguien es: cuando estoy con esta persona, ¿yo soy mejor o soy peor?”, subrayó. Esta perspectiva busca priorizar relaciones que fomenten el crecimiento personal frente a la necesidad de ser amados incondicionalmente, lo que promueve un vínculo que impulse la mejor versión de cada individuo.