Gabriel Rolón, sobre el FOMO: “En la vida también nos definimos por las cosas que elegimos perder”

El FOMO es el acrónimo en inglés de Fear Of Missing Out, que se traduce al español como “miedo a perderse algo”. En la actualidad, este concepto ganó relevancia entre los jóvenes, quienes sienten la necesidad de estar conectados a las redes sociales porque deben estar al tanto de todo lo que ocurre. Ante esta situación que afecta a muchos adolescentes y adultos, es que Gabriel Rolón dio su punto de vista como profesional de la salud mental.

Durante su columna en Perros de la Calle (Urbana Play), el psicólogo y escritor mencionó que la ansiedad moderna surge del temor constante a quedar fuera de experiencias ajenas, un fenómeno intensificado por la virtualidad. Sobre eso, el experto dejó en claro que hay que ser conscientes de que se debe renunciar a ciertas vivencias, ya que es imposible estar en todos lados al mismo tiempo.

Gabriel Rolón sobre el FOMO: "En la vida también nos definimos un poco por las cosas que elegimos perder" (Fuente: Instagram/@urbanaplayfm)

“Mirá que todo el tiempo te estás perdiendo cosas en la vida. Hay veces que estamos tan distraídos que no nos damos cuenta”, advirtió Rolón. “Sí. Y te genera angustia porque es cierto que te estás perdiendo algo y a veces lo que esas situaciones develan y te ponen así de frente, te ponen en la cara, es que todo el tiempo te estás perdiendo cosas en la vida. En la vida también nos definimos un poco por las cosas que elegimos perder“, señaló.

De este modo, la reflexión remarcó que aceptar que siempre nos estaremos perdiendo de algo permite reducir la angustia y el estrés que genera la comparación constante.