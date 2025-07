Gastronomía de lujo. ¿Qué es la trufa negra y por qué es tan valiosa?

No es caviar, ni foie gras, ni champagne francés. El producto que está revolucionando el mundo de la alta cocina es una joya oscura, subterránea y tan codiciada como escasa: la trufa negra.

Conocida como “el diamante negro de la gastronomía”, la trufa negra (Tuber melanosporum) es un hongo que crece bajo tierra, en simbiosis con árboles como el roble europeo o la encina. Su cosecha es artesanal, su perfume es inconfundible, y su precio puede alcanzar los 4000 dólares por kilo.

La novedad es que este lujo, que parecía reservado a Francia, España o Italia, hoy tiene su epicentro en Argentina. Y con ello, una oportunidad única no solo para los paladares más exigentes, sino también para productores, inversores y amantes de lo sustentable.

El kilo de trufa fresca puede cotizar entre 1300 y 1800 dólares, y en mercados como Estados Unidos alcanza los 4000 dólares. Solo el 20% de la demanda mundial está satisfecha, lo que convierte a este producto en una excelente opción de inversión agroexportadora.

Trufa argentina: de la tierra al plato

Detrás de este fenómeno local está Agustín Lagos, pionero de la truficultura en Argentina y responsable técnico del desarrollo de las principales truferas que hoy producen en el país. Fue él quien, hace casi 20 años, comenzó a investigar qué regiones del país podrían ser aptas para este cultivo exótico. Después de recorrer cientos de kilómetros, encontró las condiciones ideales en zonas del sudoeste bonaerense, Córdoba, Mendoza y la Patagonia.

Plantaciones como Espartillar y Chillar, fueron guiadas desde cero por Agustín: selección de terrenos, diseño de los cultivos, producción de las plantas micorrizadas y dirección agronómica durante sus primeros años. “Más que un asesor, fui el arquitecto de estos proyectos. Elegí campos, formé equipos, guié a otros productores, trabajé desde el inicio en todos los procesos. Y eso me permite hoy no solo ofrecer acompañamiento técnico a nuevos inversores, sino también abrir la puerta a alianzas más profundas. Quienes quieran sumarse a este mundo pueden contar conmigo también como socio”, afirma.

Agustín sigue formándose en ferias internacionales como la de Abejar, en Soria (España), uno de los epicentros mundiales del “mundo trufero”.

Una apuesta exitosa

Agustín no se dedicó a esto toda su vida. Oriundo de San Isidro, fue rugbier, trabajó en finanzas y en un restaurante. Hasta que en 2008 encontró en el trabajo artesanal de la truficultura su verdadera pasión. “No había nadie haciendo esto en el país. Lo que más me atrajo fue el desafío, la posibilidad de crear algo desde cero y vincularme con la naturaleza. Al principio no teníamos respuestas, solo preguntas. Eso fue lo que me empujó”, recuerda Lagos.

En 2014 logró algo inédito, la primera cosecha exitosa de trufa negra argentina. Desde entonces no paró, y hoy busca que otros puedan encontrar en esta profesión una pasión tan grande como la suya, por eso acompaña, enseña y da oportunidades a otros productores. “Hacemos un estudio de prefactibilidad del terreno, proveemos las plantas y acompañamos todo el proceso. Desde el riego hasta cómo adiestrar perros o manejar la cosecha. Trabajo con cada trufera como si fuera mía, porque si a los productores les va bien, la truficultura argentina crece”, dice.

Como parte de su misión de expandir la cultura trufera en el país, Agustín publicó el libro “Desarrollo y Cultivo de Trufas en la Argentina, una nueva opción agroforestal”. En él reúne dos décadas de experiencia en el campo, ofreciendo una guía práctica y accesible para quienes quieran iniciarse en este cultivo. Más que un manual técnico, el libro es una invitación a descubrir el potencial argentino para convertirse en líder regional en truficultura y desarrollar una nueva forma de habitar y producir en el campo.

Una experiencia única

Las trufas no se ven. Hay que buscarlas. Acompañados por perros entrenados que detectan su aroma profundo, los truferos cavan con precisión en la tierra hasta encontrarlas. Es un trabajo paciente y detallista, y quizás por eso, cada trufa tiene un valor especial. No es solo un ingrediente, es una experiencia.

Agustín, asegura que la cosecha tiene algo casi romántico, en el salir a 'cazar' las trufas en equipo con sus perros que se convierten en ayudantes y amigos.

“Lo más fascinante —cuenta Agustín — es que cultivas algo que no ves. Trabajas con dos seres vivos: un árbol y un hongo que vive bajo tierra. Y ese momento en el que salís a ‘cazar’ trufas en invierno con tu perro tiene algo casi romántico. No es solo producir, es crear un ecosistema nuevo”.

¿Qué se necesita para cultivar trufas?

El cultivo de trufas requiere suelos con buen drenaje, aireados, con niveles de pH adecuados, y climas con estaciones marcadas. “El clima no lo podemos cambiar, pero el suelo sí. Si hace falta, lo corregimos. Lo ideal es tener lluvias concentradas en otoño y primavera, y complementar con riego por microaspersión”, explica Lagos.

En Buenos Aires están las truferas más grandes, pero hay muchos suelos aptos en todo el país. Lo importante es que este cultivo permite desarrollar campos pequeños que ya no son viables para producciones tradicionales.

La inversión inicial puede hacerse desde una hectárea, y la primera cosecha llega entre los tres y cinco años. ¿El rendimiento? Conservadoramente, 40 kilos por hectárea. Pero algunas truferas europeas ya superan los 100 kilos.

“Es cierto que la primera década es lenta —advierte Agustín—, pero después vienen los premios. Además, la demanda mundial está insatisfecha en un 80%. Con precios que oscilan entre los 1300 y los 4000 dólares por kilo, el negocio se vuelve tan sofisticado como rentable."

El cultivo del futuro

Pensá en esto: un fin de semana en una finca con trufera, cosechando con perros, aprendiendo a cocinar con chefs, degustando vinos locales y productos trufados. Esa es la experiencia que empieza a gestarse en distintas regiones del país. Una escapada de lujo que conecta lo gourmet con lo natural, y lo artesanal con lo sustentable, porque la trufa no es solo un producto, es una cultura que empieza a brotar en Argentina.

“Yo sueño con una Argentina trufera —confiesa Lagos—. Que mis hijos y nietos puedan recorrer un país donde se sepa qué es una trufa, cómo se cocina, cómo se huele. Que haya truferas que ofrezcan experiencias gourmet, ecoturismo, trabajo con animales. Porque a los perros les encanta. Es mucho más que un negocio: es una forma de vida.”

