Google le dedicó su doodle a la Ruta 66: la historia detrás de la icónica carretera de los Estados Unidos

Este sábado 30 de abril, Google decidió homenajear la Ruta 66 con un Doogle que remonta a los origines de la creación de la legendaria carretera que tiene una historia ligada a las grandes migraciones surgidas antes del siglo XX. La ruta que recorre gran parte de Estados Unidos -va desde la Costa Este hasta la Costa Oeste- tiene varios nombres otorgados por los pobladores de los distintos estados que abarca sus casi 5000 kilómetros en medio de impresionantes paisajes.

El buscador de la principal compañía subsidiaria de la estadounidense Alphabet le dedicó un especial video y doodle a la mítica ruta que también es llamada como The Mother Road (La ruta madre). Sin embargo, en su extenso trayecto por estados como California, Arizona, Nuevo México, Oklahoma, Misuri e Illinois también se la conoce como The Main Street of América (La Calle Principal de América) y la Will Rogers Highway (La ruta de Will Rogers), que la convierten en un atractivo turístico.

El homenaje de Google a la ruta 66 Google

En el video, que dura poco más de dos minutos, el dibujo recorre paisajes y percances propios de los viajeros que arman la mochila y salen a la ruta. Las imágenes muestran situaciones o acciones que realiza la gente como tomarse una foto, dormir en los hoteles de la carretera o simplemente para detenerse a apreciar los puentes que fueron hechos para conectar la Costa Este con la Oeste.

Google homenajeó la Ruta 66 con un doodle especial

Con una musicalización en el fondo, los navegantes pueden ver algunos dibujos pintorescos, como autos y motos de la época, los atractivos turísticos naturales que se encuentran a lo largo y ancho del recorrido y también una imagen del Teatro de California en San Bernardino, donde el artista norteamericano dio su último espectáculo al público.

La historia de la Ruta 66

Para entender el motivo del homenaje de Google a la Ruta 66 y ver la importancia que tenía y tiene la carretera, hay que trasladarse al siglo XX. Antes de ese siglo, la Costa Oeste estaba aislada del resto del país por grandes barreras naturales, pero ya se registraban migraciones por aquella época.

Hoy, la Ruta 66 forma parte Red de Carreteras Ancestrales de Estados Unidos y es un paseo por la historia reciente de ese país, un viaje de pequeños moteles, gasolineras, puentes de hierro y viejas “trampas para turistas”.

La ruta surcaba la carretera polvorienta y ese asfalto raído y maltratado por el paso del tiempo que retrotrae a su época de mayor esplendor, cuando era un símbolo de esperanza y disconformidad. Ese sentimiento es el que ha permitido que siga muy presente en el imaginario colectivo y el que ha inspirado y lo seguirá haciendo con miles de historias de turistas que emprenden viaje y que cada tanto recuerdan las plataformas digitales para las nuevas generaciones.

En rigor, la ruta tiene una longitud total de 3.940 km y discurre entre las ciudades de Chicago y Los Ángeles y atraviesa en total ocho estados y tres husos horarios, que se reflejan, de alguna forma, en las imágenes del doogle de hoy.

El trazado de la carretera se estableció el 11 de noviembre de 1926, aunque no se señalizó hasta el año siguiente. Originariamente, solo 800 millas estaban pavimentadas mientras que el resto eran caminos de tierra. No fue sino hasta 1937 que estuvo asfaltada de principio a fin.

El recorrido cuenta con dos partes bien diferenciadas. La primera atraviesa el cinturón del maíz del Medio Oeste y está formada por los estados de Illinois, Misuri, Kansas y Oklahoma. La segunda la conforman los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California. Aquí el terreno se vuelve árido y el desierto adquiere mayor protagonismo conforme se avanza hacia el Oeste, algo que fue de alguna manera reflejado en las imágenes del doodle.