El primer episodio de un documental sobre el príncipe Harry revela que las diferencias con la familia real datan de su infancia y de los privilegios de William por ser el heredero

El primero de los dos episodios de un documental producido por el Canal 5 del Reino Unido revela que los conflictos entre Harry y la familia real datan de mucho tiempo antes de la aparición de Meghan Markle. Los especialistas consultados para el programa describieron algunos de los conflictos que circulan desde hace décadas en los palacios británicos.

En el documental, llamado Harry: The troubled prince (Harry, el príncipe con problemas), los expertos coincidieron en asegurar que la relación con su hermano William siempre fue difícil y que, de hecho, ya habían dejado de hablarse cuando Harry conoció a su esposa.

Uno de los entrevistados, Ken Wharfe, antiguo oficial de seguridad de la corona, contó un episodio de la infancia de los hermanos que a él mismo lo dejó atónito. "Diana [Spencer] llevaba a los pequeños a pasar el fin de semana en High Grove en Gloucestershire. Ella manejaba, yo iba en el asiento del copiloto y William y Harry atrás. Cuando subieron al auto ya se estaban peleando y continuaron haciéndolo durante el viaje. La niñera trataba de mediar pero era muy difícil. Harry no tenía más de cinco años cuando de pronto dijo de la nada: 'William, vos vas a ser rey un día, pero yo no, no lo voy a ser nada, no me importa así que puedo hacer lo que quiera'. La princesa se sorprendió por el comentario y le preguntó al pequeño de dónde había sacado esa idea", relató Wharfe.

El periodista Richard Kay se puso a interpretar el significado de las palabras de Harry: "Se pueden entender de dos maneras. Pueden indicar envidia en el caso de que Harry también hubiera querido el mismo destino de rey o también se pueden analizar como una declaración de libertad en el sentido de que el pequeño muestra el valor que tiene la posibilidad de elegir su propio lugar en la vida".

El documental cuenta también que los hermanos fueron tratados de manera diferente durante la niñez y asegura que la "reina madre" -Isabel Bowes-Lyon, consorte de Jorge VI y madre de Isabel II- se esforzó por generar un vínculo mucho más cercano con William que con Harry.

De acuerdo con Kay, Diana estaba preocupada por las diferencias que hacían entre sus hijos e incluso habló con Carlos sobre la necesidad de que compartieran más tiempo juntos durante sus primeros años. "Carlos la escuchaba, pero el resto de la familia hablaba en privado y decía que la unión entre los hermanos no tenía sentido porque solo William era el futuro. Todos estaban de acuerdo con que los esfuerzos debían estar dirigidos hacia la educación del mayor", reveló Kay, el especialista en realeza del Daily Mail.

Angela Lewin, biógrafa real, coincidió con el periodista y afirmó que "Harry siempre fue menos que William. La reina madre siempre lo invitaba a él solo a tomar el té y dejaba al más pequeño de los hermanos excluido de esas reuniones".

La producción de Canal 5 deja al descubierto también que la reina tuvo un especial protagonismo en el origen de la mala relación entre los príncipes. Kay contó que la abuela siempre se aseguraba que William estuviera ubicado en un asiento prominente a su lado mientras que Harry nunca lo estuvo. Por otro lado, según los informes presentados, ella le dejó más dinero al menor de los hermanos cuando murió en 2002 pero no por una cercanía de afecto sino porque sabía que su preferido iba a beneficiarse cuando se convirtiera en rey.

Respecto de las dificultades de Harry, la especialista Daisy McAndrew aseguró que nacer como el hermano menor del futuro rey de Inglaterra es realmente complicado. Katie Nicholl de Vanity Fair dijo que el trato desigual hacia los niños y la falta de un camino claro para Harry pueden haber causado problemas en el futuro: "Ser el repuesto del heredero es un papel problemático siempre, no hay manera de escapar".